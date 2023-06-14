У купівлі автомобіля чи житла відмовлять: Кабмін пропонує Раді посилити «переслідування» боржників

В Україні боржникам, зокрема, тим, хто не платить аліменти, можуть відмовити у наданні субсидії з оплати комуналки. Не виключено, що на людей, чиї дані опинилися у Реєстрі боржників, поширюватимуться й інші обмеження.

Так, у Верховній Раді був зареєстрований урядовий проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження». За словами представника Кабміну у парламенті Тараса Мельничука, його мета — забезпечення виконання судових рішень і рішень інших органів шляхом осучаснення та цифровізації деяких етапів виконавчого провадження.

В документі, зокрема, передбачено:

розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження, зокрема, щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами та автоматизація інших процесів діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців для здійснення виконавчого провадження;

запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами з метою недопущення відчуження боржником майна;

можливість формування довідки про наявність/відсутність відомостей про особу в Єдиному реєстрі боржників;

удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках, інших фінансових установах (небанківських надавачах платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки), який здійснюватиметься за допомогою інформаційної взаємодії виконавців та зазначених суб’єктів (автоматизований арешт коштів). Підключення банків, інших фінансових установах (небанківських надавачах платіжних послуг, які мають право відкривати платіжні рахунки) до інформаційної взаємодії буде обов’язковим.

визначення порядку звернення стягнення на кошти боржника, що перебувають на вкладних (депозитних) рахунках;

запровадження автоматизованої взаємодії автоматизованої системи виконавчого провадження з системою депозитарного обліку цінних паперів.

Документом, зокрема, пропонується перевіряти особу на наявність її даних в Реєстрі боржників при знятті з обліку чи реєстрації транспортних засобів. Боржнику можуть в цьому відмовити та повідомити про нього виконавцю. Аналогічні дії вчинятимуться й під час купівлі чи продажу нерухомості, а також при відкритті чи закритті рахунків у банках.

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Фото Pixabay

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