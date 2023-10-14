«Путін дуже серйозно вляпався. Тепер він забризканий кров'ю Ізраїлю, і вона пропалить у ньому смертельні дірки», — Олександр Невзоров

Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров, який раніше заявив, що від війни в Ізраїлі виграє російський диктатор володимир путін і його режим, розповів про прорахунки господаря кремля.

«Чому лише вчора, одноголосним вироком ПАРЄ, путін був визнаний «диктатором», тобто істотою «поза законом»? Адже все було ясно давно, але ООН та ПАРЄ мовчали. Що ж раптом змінилося? А це — «перша ластівка» нещасть, що чекають на путіна. Це лише «привіт», який передала старому чекісту земля обітована.

Путін дуже серйозно вляпався. Тепер він забризканий кров'ю Ізраїлю, і вона пропалить у ньому смертельні дірки.

Він знову не зрозумів, із ким зв'язався. Розправившись із ХАМАС, Ізраїль впритул займеться всіма винуватцями та організаторами кошмару. Головний фігурант очевидний: на «юдейській війні» — скрізь відбитки путінських пальців.

У путіна є один головний секрет: він непрохідно дурний і не здатний прораховувати наслідки своїх витівок.

Це безперечно. Що є — те є.

Так, можливо, жодного прямого наміру проти Ізраїлю кремлівський диктатор не мав. Йому просто знадобилася війна, яка «відволікає» світ від його витівок в Україні. І він з легкістю справжнього ідіота вирішив роздмухати старовинну ворожнечу на Синаї.

Основна міць Ізраїлю не в Моссаді й не в Цахалі, а тій єврейській кореневій системі, яка пронизує увесь світ і здатна впливати на все.

Порівняно з нею та її можливостями путін — гном. І смерть його буде гномячою. Даремно він розмріявся про петлю саддама і холодильник каддафі. У кращому разі гнома чекає діжка з розсолом", — написав він у Telegram.

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