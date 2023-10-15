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Спорт

Підійшов привітатись — і отримав із ноги в голову: відео вбивчого нокауту на 1-й секунді бою ММА

9:23 15 жовтня 2023
Луїс Ернандес

Скандальну перемогу здобув американець Луїс Ернандес (3 перемоги, без поразок) над своїм співвітчизником Браяном Топпою (1 перемога, 5 поразок) на турнірі зі змішаних єдиноборств Titan FC 83, який пройшов у Маямі (США). Раніше боксер Джейсон Сантана замість вітання «вирубив» свого суперника на 4-й секунді бою.

Після того, як пролунав гонг, суперники наблизилися один до одного, і Луїс простягнув руку нібито для привітання. Браян готовий був відповісти люб'язністю на люб'язність, але в підсумку замість рукостискання отримав сильний удар із ноги в голову, після якого впав на підлогу октагону й більше не піднявся з неї.

Організатори зарахували Ернандесу перемогу нокаутом на 1-й (!) секунді бою, що робить його найшвидшим в історії ММА, адже перевершити цей результат не можна — лише повторити.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боєць-чемпіон знерухомив суперника за 10 секунд бою в ММА.

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