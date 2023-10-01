Боєць-чемпіон знерухомив суперника за 10 секунд бою в ММА: відео видовищного нокауту

На арені Zenith Paris La Villette у столиці Франції Парижі відбувся вечір змішаних єдиноборств (ММА) під назвою PFL Europe.

На розчарування більшості вболівальників, головний поєдинок шоу в середній вазі закінчився, тільки-но розпочавшись. Щоб знерухомити суперника, знаменитому в минулому французькому кікбоксеру Седріку Думбе вистачило 10 секунд.

На самому початку поєдинку проти свого співвітчизника Джордана Зебо колишній чемпіон промоції Glory вміло присік спробу опонента завдати удару ногою і вирубав того лівим хуком. Так приклався, що можна було вже не добивати.

До речі, свідком видовищної перемоги свого співвітчизника стали легендарний форвард «ПСЖ» та збірної Франції Кіліан Мбаппе та його друзі-футболісти, у яких після побаченого, судячи з відео, також відвисли щелепи.

Додамо, що Седрік Думбе продовжив свою переможну серію у ММА до п'яти поєдинків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксерський поєдинок у США завершився неймовірним нокаутом.

Фото Instagram

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