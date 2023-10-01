Боєць-чемпіон знерухомив суперника за 10 секунд бою в ММА: відео видовищного нокауту
На арені Zenith Paris La Villette у столиці Франції Парижі відбувся вечір змішаних єдиноборств (ММА) під назвою PFL Europe.
На розчарування більшості вболівальників, головний поєдинок шоу в середній вазі закінчився, тільки-но розпочавшись. Щоб знерухомити суперника, знаменитому в минулому французькому кікбоксеру Седріку Думбе вистачило 10 секунд.
На самому початку поєдинку проти свого співвітчизника Джордана Зебо колишній чемпіон промоції Glory вміло присік спробу опонента завдати удару ногою і вирубав того лівим хуком. Так приклався, що можна було вже не добивати.
#PFLParis pic.twitter.com/YQx9su5Tzg— ARENA (@MMArena_) September 30, 2023
До речі, свідком видовищної перемоги свого співвітчизника стали легендарний форвард «ПСЖ» та збірної Франції Кіліан Мбаппе та його друзі-футболісти, у яких після побаченого, судячи з відео, також відвисли щелепи.
#PFLParis pic.twitter.com/aUuoeqydio— PFL Europe (@PFLEurope) September 30, 2023
Додамо, що Седрік Думбе продовжив свою переможну серію у ММА до п'яти поєдинків.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксерський поєдинок у США завершився неймовірним нокаутом.
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