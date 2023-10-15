В умовах воєнного часу: чи має роботодавець право перенести строк щорічної відпустки працівника без його згоди

В Україні під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникам у наданні деяких видів відпусток. А от перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця є винятком із загальних правил.

Про це йдеться на сайті Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Згідно зі статтею 80 Кодексу законів про працю України перенесення щорічної відпустки за ініціативою роботодавця на інший період можливе:

- тільки за письмовою згодою працівника;

- за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником);

- у випадках, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації;

- за умови, що частина відпустки тривалістю не менш як 24 календарних дні буде використана в поточному робочому році;

- основна частина щорічної відпустки становитиме не менш як 14 календарних днів.

Нагадаємо, жінки, які виховують неповнолітніх дітей, а чоловіки яких вважаються зниклими безвісти, мають право на додаткову відпустку.

Якщо людина продовжує працювати, за її бажанням частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою за 24 календарні дні.

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