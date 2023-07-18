Відпустка не надається, візьміть грошима: яку компенсацію має отримати працівник, який працював без відпочинку

В Україні, де пораненим бійцям спростили оформлення відпустки та звільнення з ЗСУ, при розірванні трудового договору з ініціативи працівника з причин, з яких законодавство пов'язує надання певних пільг та переваг, запис про звільнення вноситься до трудової книжки із зазначенням цих причин. Днем звільнення вважається останній день роботи, пише На пенсії.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустку», у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за усі невикористані ним дні щорічної відпустки. При звільненні працівника виплата всіх сум, які має виплатити підприємство (організація), провадиться в день звільнення.

Якщо працівник у день звільнення не працював, зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги щодо розрахунку.

Про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні, із зазначенням окремо кожного виду виплати (основна та додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, інші виплати, на які працівник має право згідно з умовами трудового договору та відповідно до законодавства, у тому числі при звільненні), роботодавець повинен письмово повідомити працівника в день їх виплати.

У разі суперечки про розмір сум, нарахованих працівникові під час звільнення, роботодавець у будь-якому випадку повинен у визначений термін виплатити суму, що не оспорюється.

У разі сумнівів щодо нарахування розміру відпускних потрібно звертатися до суду. Також можна подати до суду, якщо, всупереч нормам трудового законодавства, вам не видано наказу про звільнення або трудову книжку оформлено неналежним чином.

Якщо людина продовжує працювати, за її бажанням частина щорічної відпустки може бути замінена грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної та додаткових відпусток не повинна бути меншою за 24 календарні дні.

Як писали «ФАКТИ», у особливий період українцям можуть відмовити у наданні відпустки, якщо підприємство та конкретний працівник задіяні у роботі на об'єктах критичної інфраструктури.

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