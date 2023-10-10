Залишили рідним передсмертні послання: стали відомі нові подробиці подвійного самогубства у Києві

Дві 17-річні дівчини, які напередодні на Троєщині стрибнули з даху недобудованого житлового комплексу «Дніпровські вежі», залилишили передсмертні повідомлення рідним.

Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, студентки залишили на 26-му поверсі недобудови речі та мобільні телефони, в яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення.

«Першочерговими слідчими та розшуковими заходами встановлено, що дівчата разом навчалися, дружили, а напередодні ночували у батьків одної з них. Дівчата позитивно характеризуються за місцем навчання, батьки брали участь в їхньому житті та переймались їхньою безпекою», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України — умисне вбивство з позначкою «самогубство», під час якого будуть з’ясовуватися причини, які могли призвести до їхньої смерті.

Планується призначення посмертної судово-психологічної експертизи для з’ясування наявності чи відсутності у них психічного стану, що міг вплинути на суіцидальні дії, та чи були у цьому дії сторонніх осіб.

Батьків та службових осіб, відповідальних за безпеку і розвиток дітей, закликають бути більш уважливими та дбайливими до психолого-емоційного стану молоді, адже агресія російської федерації, що вбиває та калічить наших громадян, наносить не менш значної шкоди психологічному здоров’ю дітей.

Нагадаємо, що тиждень тому в Києві сталася схожа трагедія — з 24-го поверху вистрибнули брат та сестра (2005 та 2006 років народження. Вони транслювали свою смерть у прямому ефірі.

Фото Pixabay



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