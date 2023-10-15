«Якщо Україна та Ізраїль не переможуть, це і буде кінець Світу»: Андрій Макаревич повертається з Європи до охопленого війною Ізраїлю (відео)

Лідер групи «Машина часу» Андрій Макаревич оголосив про повернення з гастрольного туру додому в охоплений війною Ізраїль.

«Гвинтівку, на жаль, не дадуть. Але якусь користь для нашої перемоги постараюся принести», — сказав він у соцмережі, повыдомивши, що в жовтій пресі вже встигли написати, що Макаревич знову втік від війни, яка застала музикантів легендарного гурту в розпал європейських гастролей.

Він також звернувся з побажаннями удачі всім солдатам, усім резервістам, усім добровольцям.

«Як можна швидше перемоги. І, будь ласка, залиштеся цілими і неушкодженими, повертайтеся додому. Переможемо ми обов'язково. Ми і не таке бачили», — сказав співак.

також Макаревич висловив думку про те, що «у всього цивілізованого людства залишилося зовсім небагато часу на те, щоб відкласти свої лівацькі іграшки та зрозуміти, що якщо Україна та Ізраїль не переможуть найближчим часом — це і буде кінець Світу. І початок темряви».

У понеділок, 16 жовтня, музикант запрошує шанувальників на зустріч у Zoom (початок — о 16:00 за Єрусалимом), де обіцяє «трохи музики, трохи віршів, трохи запитань і, можливо, відповідей».

Нагадаємо, раніше про своє рішення залишатися поруч із ізраїльтянами у важкі для країни часи заявив Максим Галкін.

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