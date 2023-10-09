«Зниклий» в Ізраїлі Галкін вийшов на зв'язок і відкинув наміри втечі

Російський гуморист Максим Галкін вийшов на зв'язок із шанувальниками після того, як палестинське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль.

Він розповів, що перебуває в Тель-Авіві у відносній безпеці, як і багато жителів цієї країни, проте не став коментувати злісні висловлювання деяких росіян про те, що саме його родина постраждала під час атак терористів.

При цьому шоумен пояснив, що його родина поїхала до Ізраїлю через його єврейське коріння, але запевнив, що головною причиною вибору країни був спокій і відчуття вдома.

Зараз же, коли багато хто (переважно туристів) намагається виїхати з країни, сімейство Пугачової-Галкіних свідомо залишається з ізраїльтянами, які переживають велике горе.

«Ми пишаємось, що тепер маємо відношення до такої згуртованої нації, держави, де патріотизм — поняття не дуте, не штучне», — каже він, зазначаючи, що ізраїльтяни повертаються додому навіть з-за кордону, щоб допомогти своїй країні.

У коментарях багато шанувальників Максима та Алли висловили їм свою підтримку та побажання безпеки.

Нагадаємо, напередодні трагічних подій в Ізраїлі зіркове сімейство відсвяткувало важливе свято — 10-й день народження Гаррі та Лізи.

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