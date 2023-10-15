«Оборона Маріуполя? Ні, не чули»: шокуючі результати опитування на вулицях Києва на 599-й день війни (відео)

Журналісти українського ресурсу Україна 24/7 поцікавилися у співвітчизників, що вони знають про оборону Маріуполя.

Опитування відбулося просто у центрі Києва, на Хрещатику.

Журналіст підходив в основному до молоді, яка там збирається.

Як продемонстровано у короткому ролику, про подвиг героїв-«азовців» не знав ніхто!

«Я не слідкую за новинами, там все погано, а я — за добро», — посміхаючись, сказав молодик призовного віку.

Натомість більш старший чоловік дав дуже розпливчату відповідь, мовляв, у Маріуполі все ще не скінчилось.

«Хотілося б не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося», — звучала його відповідь.

«Оборона Маріуполя? Ні, не чули», — пролунало з уст ще одного хлопця.

Вразило зізнання і дівчини, яка ймовірно нещодавно повернулася з Німеччини.

За її словами, там ніхто не слідкує за новинами, тому що має більш важливі справи, наприклад з працевлаштуванням чи з отриманням допомоги.

Довідково: 2 березня 2022 року російські військові оточили Маріуполь і взяли місто в облогу. З 18 березня розпочалися бої за «Азовсталь», де оборону тримали бійці гарнізону «Маріуполь» — полк «Азов», морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці та добровольці. Оборона фортеці тривала 86 днів, що відтягнуло сили росіян і дали змогу українській армії перегрупуватися. За наказом Верховного Головнокомандувача бійці пішли в російський полон, частина з них була страчена ворогом у виправній колонії в Оленівці під Донецьком.

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