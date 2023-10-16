Американський генерал поділився, в чому бачить ключ до успіху України

Американський генерал Бен Ходжес продовжує виступати на захист України і дає оцінки війні. Видання «Європейська правда» процитувало заяви Ходжеса, зроблені ним нещодавно на Варшавському безпековому форумі. Там він висловив переконання в перемозі України. На його думку, ключ до успіху полягає в тому, щоб зробити Крим непридатним для російських військ.

«Ця атака на Крим за останні чотири тижні не була збігом обставин. Це був дуже витончений підхід — вивести з ладу радар, атакувати і знищити об'єкт матеріально-технічного забезпечення, а потім знищити штаб Чорноморського флоту».

Ходжес визнає, що його оптимістичні прогнози щодо звільнення Криму до кінця року не справдилися. Однак, за його словами, вони були зроблені, виходячи з припущення, що Захід надасть все необхідне. «Ми цього не зробили», — каже він.

Колишній командувач силами США в Європі заявив, що не почув від Байдена слова про те, що вони хочуть, аби Україна перемогла у цій війні.

«США надають значну військову допомогу. Та водночас Байден не зробив найважливішого: він не визначив мету, чого ми хочемо досягти. Ми чуємо від нього лише фразу: „Ми будемо з Україною стільки, скільки потрібно“. Але це абсолютно порожні слова! Потрібно для чого?»

Генерал додав, що у США не вірять, що реально перемогти росію. Крім того, американці бояться, що буде ескалація. Третє — вони не розуміють, що станеться, якщо рф отримає поразку, російські війська будуть розбиті й режим у Москві впаде. Все це свідчить про повне нерозуміння США природи війни, нерозуміння України і нерозуміння росії.

За словами Ходжеса, Крим — це єдине, що має значення. Якщо Україна звільнить Крим, то все закінчиться.

Раніше «ФАКТИ» писали, що за добу ЗСУ «відмінусували» майже 900 окупантів та близько 60 одиниць техніки.

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