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«Головне — не втрачати єдності, не дати сумнівам зруйнувати волю»: Зеленський звернувся до українців на 600-й день війни (фото)

14:05 16 жовтня 2023
Боєць ЗСУ з синьо-жовтим браслетом

Вже 600 днів триває спротив широкомасштабній агресії росії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року.

В цей день до українців звернувся президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що воля, яка не здається, здобуває свободу, а свобода, яка спирається на єдність, завжди перемагає.

Фото зі сторінки В.Зеленського

«Головне — не втрачати часу. Не втрачати єдності. Не давати сумнівам розʼїсти волю. Щодня додавати Україні сили. Щодня знищувати окупанта. Щодня робити все, щоб майбутнє українців належало тільки самим українцям. Дякую всім, хто бʼється та працює заради свободи України! Вічна й світла памʼять кожному і кожній, хто віддав своє життя, щоб наш народ зберігся! Обовʼязково переможемо», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що під час недавнього звернення до парламентської асамблеї НАТО Зеленський порівняв тактику ХАМАС в Ізраїлі та росії в Україні, закликавши країни світу боротись з тероризмом.

Фото зі сторінки Володимира Зеленського

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