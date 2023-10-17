Третій вівторок місяця, 17 жовтня, стане успішним днем, якщо представникам різних знаків Зодіаку вдасться зберегти спокій та терпіння, вважають астрологи.

Сьогодні вдасться завершити розпочаті справи до кінця, але шанс досягти успіху буде у того, хто багато часу приділяв саморозвитку, впевнені фахівці.

Овен

День складеться вдало, якщо ви зберігатимете спокій і не нервуватимете через дрібниці. Налаштуйтеся на доброзичливий лад, намагайтеся не ображати близьких. Від саркастичних зауважень та різких висловлювань Овнам варто утриматися, хоча це буде нелегко: часом образливі слова так і просяться на язик.

Непоганий день для початку нових справ та проєктів. Ви швидко орієнтуєтесь, приймаєте правильні рішення, на льоту ловите хороші ідеї. На перших порах доведеться обійтися без допомоги союзників, але трохи пізніше вони обов'язково вас підтримають.

Телець

Утримайтеся від ризикованих експериментів: сьогодні краще діяти обережно. Якщо кожен крок буде добре обдуманий, а будь-яке рішення — виважене, ви не зробите помилок і досягнете навіть більшого, ніж очікували. День підходить для спілкування з впливовими людьми, обговорення питань розвитку вашої кар'єри.

Тут є лише одна тонкість: вам потрібно бути терплячими, не всі зміни відбудуться так швидко, як хотілося б. Можливі несподівані подарунки, приємні сюрпризи. Багатьох Тельців порадують компліменти та знаки уваги від представників протилежної статі.

Близнюки

Дуже вдалий і плідний день, який якнайкраще підходить для здійснення професійних і творчих задумів. Ви здатні зосередитися на головному, відкинути сумніви та тривоги, докласти зусиль, щоб досягти бажаного. Можна проявляти ініціативу, пропонувати нові ідеї — вони матимуть підтримку.

Гострим буде ділове чуття представників знака, укладені угоди виявляться вдалими, покупки будуть вигідними. Близнюки зможуть порадувати близьких, не проґавлять шанс приємно здивувати кохану людину.

Рак

Ви налаштовані оптимістично і сповнені ентузіазму, з інтересом і без страху беретеся за нові справи, заражаєте оточуючих життєрадісністю та впевненістю. Цей день підходить для початку і романтичних, і ділових відносин — вони складатимуться гармонійно, принесуть багато користі та радості.

Ракам можна братися за найскладніші проєкти: ви впораєтеся з ними завдяки допомозі сильних та впливових союзників. Наприкінці дня можливі значні грошові надходження та несподівані подарунки. Вечір підходить для відвідування розважальних заходів.

Лев

День хоч і не позбавлений труднощів, але дуже цікавий. У вас буде можливість виявити свої найкращі якості, показати, на що ви здатні. Навколишні обов'язково зацікавляться, і цікаві пропозиції не забаряться. Можливі вдалі угоди, ймовірний успіх у фінансових справах.

У Левів можливі зустрічі з цікавими людьми, знайомства, які виявляться корисними з професійного погляду. Ви швидко переймаєте корисний досвід і навчаєтесь новому, а також охоче ділитеся з союзниками інформацією, яка їм потрібна.

Діва

Вдалий день для вирішення важливих питань і професійного, і особистого характеру. Стає ясно, як подолати перепони, що виникли на шляху, і що робити, щоб досягти бажаного. У роботі ймовірний успіх, що перевершує всі ваші очікування; багато Дів отримають пропозиції, від яких не захочеться відмовлятися.

Друга половина дня порадує хорошими новинами, а також можливістю реалізувати якийсь старий, але, як і раніше, цікавий для вас план. Цей час сприятливий для романтичних побачень.

Терези

Сприятливий день, який порадує і добрими новинами, і цікавими можливостями. Ви не боїтеся йти на ризик, охоче і успішно експериментуєте, швидко знаходите спільну мову з людьми, підтримка яких може стати вам у нагоді. Цей день підходить для початку навчання чи відвідування якихось творчих курсів: перші успіхи не забаряться.

Терезам можна укладати угоди про співпрацю, у тому числі довгострокові, підписувати важливі документи, робити великі покупки. День підходить для вирішення питань, що вимагають участі державних організацій, отримання віз та дозволів.

Скорпіон

Цього дня добре розбудовувати плани на майбутнє. Багатьом Скорпіонам стане ясно, що потрібно зробити, щоби давні мрії стали реальністю. Складається сприятлива ситуація для рішучих дій, немає причин відкладати задумане. Перші кроки вам доведеться зробити самостійно, а трохи пізніше з'являться союзники та помічники.

Можливі грошові надходження та подарунки, деяким Скорпіонам повернуть давно забуті борги. Успішно вирішуються питання щодо сімейного майна. Ймовірне отримання інформації, яка незабаром виявиться корисною з ділової точки зору.

Стрілець

Сприятливий день для ділових переговорів, у тому числі на найвищому рівні. Бажано уникати фамільярностей та не порушувати традицій. Не бійтеся здатися консерватором — це буде корисно. Ви правильно оцінюєте свої фінансові можливості, можете досить точно передбачити, як розвиватимуться події.

Стрільцям можна відверто говорити про свої наміри, підписувати угоди про довгострокову співпрацю. У другій половині дня буде дуже приємним суспільство друзів, особливо давніх, які добре знають вас і розуміють з півслова.

Козоріг

Відмінний день для початку нових проєктів, особливо складних, заплутаних, які потребують творчого підходу. Гострим буде ділове чуття представників знака, багато Козорогів зможуть укласти вигідні угоди. Вдасться досягти професійного успіху, якщо ви не переоцінюватимете свої можливості, визнаєте, що не завжди можете впоратися самостійно і часом потребуєте допомоги союзників.

У Козорогів можливі незаплановані поїздки, які виявляться дуже цікавими, подарують безліч яскравих вражень та дозволять зав'язати цікаві знайомства.

Водолій

Відповідний день для самостійної роботи. Ви справляєтеся з нею відмінно, не потребуєте ні допомоги, ні порад, ні схвалення. Можуть виникати розбіжності з колегами і діловими партнерами, але серйозних конфліктів ви не допустите, виявите поступливість там, де в інший час воліли б наполягати.

У другій половині дня Водоліям варто бути уважнішими до дрібниць. Намагайтеся нічого не забувати, а якщо заплановано багато справ — не полінуйтеся скласти список. Небажано займатися роботою з документами, особливо фінансовими.

Риби

Творчий підхід до справ дозволяє досягати успіхів. Навколишнім не завжди вдається зрозуміти, чому ви дієте так, а не інакше, але сперечатися ніхто не наважується — всім ясно, що ви не відмовитеся від своїх планів. У середині дня не виключені дрібні непорозуміння, але ви не прийматимете їх близько до серця і правильно зробите.

Рибам не варто поспішати з покупками: ви налаштовані легковажніше, ніж зазвичай, і тому розлучаєтесь з грошима без довгих роздумів, а в результаті ризикуєте обзавестися речами, яких зовсім не потребуєте.

Також варто згадати, що за Східним календарем 17 жовтня — день Земляної Мавпи, яку через бажання дізнатися всі таємниці Всесвіту в дитинстві зазвичай називають Допитливим Мавпеням.

Допитливе Мавпеня — створіння із вражаючою інтелігентністю, яке чудово розуміє внутрішній світ людини і завжди готове підтримати її.

Також Допитливому Мавпеняті притаманні бажання подобатись представникам протилежної статі.

А більше за все таке Мавпеня полюбляє, звичайно, подарунки і обновки.

«Сьогодні важливо залишитися стійким до пропозицій нав'язливих продавців і утриматися від надмірних покупок. У разі потреби краще передати зайвий товар тим, хто справді його потребує», — радять знавці Східної астрології.

Також свої рекомендації на 17 жовтня привела астролог Ольга Медвецька.

Зверніть увагу також на фінансовий гороскоп на 16−22 жовтня.

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