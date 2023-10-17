В Ірані фанатики зарізали всесвітньо відомого кінорежисера Даріюша Мехрджуї та його дружину

В Ірані, якого США вважають співучасником нападу ХАМАС на Ізраїль, сталася трагедія. Видатного іранського кінорежисера Даріюша Мехрджуї було вбито у своєму будинку неподалік від Тегерана. Йому та його дружині невідомі перерізали горло. Вбивство було скоєно 14 жовтня. Мехрджуї було 83 роки, його дружині Вахіде Мохаммадіфар — 54 роки. Вона була відома як сценаристка і художниця з костюмів.

Тіла виявила їхня дочка, коли прийшла провідати батьків.

Хамід Хадаванд, начальник поліції Альборза, заявив в інтерв'ю іранському студентському інформаційному агентству ISNA, що мотив убивств залишається невідомим. Згідно з повідомленням інформаційного агентства «Таснім», деякі золоті предмети, мабуть, були вкрадені. Двері будинку було зламано. Повідомляється також, що кількома тижнями раніше кінорежисер отримав листи з погрозами.

Релігійні фанатики ненавиділи Мехрджуї за його фільми. Він чесно показував сучасне життя в Ірані протягом кількох десятиліть, що надихнуло ціле покоління молодих кінематографістів.

Один з його найвідоміших фільмів, «Корова» (1969 рік), показує любов бідного фермера до своєї корови і його страждання після смерті тварини. Картина була знята на кошти шаха Ірану, але відразу ж заборонена до показу за різке зображення сільського життя.

Після ісламської революції фільми Мехрджуї були зосереджені на персонажах із середнього і вищого класу іранського суспільства, які обговорювали релігію, мистецтво і владу грошей.

Раніше повідомлялося, що в Ірані збираються страчувати учасників опозиційних маніфестацій, які протестують на вулицях країни. Вбити можуть понад 14 тисяч людей. Таке рішення ухвалив парламент Ірану.

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