Провели бесіду: Євген Кошовий відреагував на скандал з донькою через російські пісні

Зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий, якому пропонували чималий хабар за сприяння потрапляння у партію президента, розповів про труднощі у взаєминах зі старшою донькою. Варі нещодавно виповнилося 15 років, вона займається вокалом, знімає відео для TikTok. Часом і Євгенію і його дружині Ксенії тяжко порозумітися із самостійною донькою.

Нещодавно дівчина втрапила в гучний скандал через те, що викликала в соцмережі відео, яке супроводжували російськомовні пісні. Кошовий каже, що вони з дружиною не можуть впливати на те, що Варя публікує, проте провели з нею серйозну розмову.

«Ми з нею провели бесіду… Дивись, якщо зараз українська молодь бачить, що російські артисти виступили проти влади та стали „іноагентом“ у Росії, то вони вважають, що їх можна слухати, бо ті нібито за Україну. І наші діти просто ігнорують, що ті артисти співають російською», — сказав Євген в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Він додав, що донька спілкується у школі українською, а свої сторінки в соцмережах продовжує вести російською. На її рішення, зізнається Кошовий, вони вплинути не можуть.

«Я не можу впливати на те, як вона веде соцмережі. Вона повинна це сама зрозуміти. У школі вони спілкуються українською, а вдома ми спілкуємося, як хочемо. Іноді російською, іноді українською», — пояснив Кошовий.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Євген Кошовий із дружиною Ксенією відзначили 15 річницю весілля. Вони виховують двох доньок. Чоловік і дружина зробили сміливі татуювання.

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