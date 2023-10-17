36.92 / 37.54 39.21 / 40.01
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Вільнюсі четверо іноземців осквернили український прапор

20:45 18 жовтня 2023
прапор України

За даними Департаменту поліції, у Вільнюсі, де влітку проходив саміт НАТО, близько 23:24 на вулиці були помічені четверо осіб. Вони несли український прапор, потім поклали його в урну для сміття дерев'яним древком догори та, плюнувши на нього, пішли геть. Пізніше були затримані: нетверезий чоловік 1980 року народження (він мав 1,09% алкоголю у крові), чоловік 1997 року народження (1,17%), чоловік 1987 року народження (1,47%), а також жінка 1997 року народження, яка була тверезою. Уся компанія перебуває під вартою.

За фактом наруги над символом іноземної держави розпочато досудове розслідування. Юлія Самороковська, прессекретарка Вільнюської районної поліції, повідомила BNS, що викривач зняв інцидент на відео та повідомив про нього в поліцію.

«Мотиви та наміри незрозумілі», — сказала BNS прессекретар поліції.

За даними поліції, той, хто зриває, розриває, ламає, знищує, спотворює або іншим чином псує офіційно встановлений герб або прапор іноземної держави, прапор Європейського союзу або прапор громадської міжнародної організації, підлягає покаранню у вигляді штрафу або обмеження волі, або арешту, або позбавлення волі на термін до двох років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Празі невідомий вандал зіпсував пам'ятник володимиру путіну у вигляді гобліна, який закручує газовий кран.

РЕКЛАМА

Читайте також: «Облив фарбою Бандеру»: суд виніс вирок львівському курсанту

РЕКЛАМА

316

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріг з яблуками «Хмаринка»

Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

Гороскоп

Перспективний день для Терезів та приємний — для Близнюків: гороскоп на 18 жовтня 2023 року

дівчина та зодіак

Золота осінь принесе золотий гаманець: які чотири знаки зодіаку розбагатіють у жовтні

Реєстрація у програмі

Допомога від французької ACTED: хто може взяти участь в програмі у жовтні, отримавши 6600 одним платежем

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту