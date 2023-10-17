Оливкової олії шкодувати не варто: Сінді Кроуфорд розсекретила дієту, яка допомагає їй залишатися у формі

Незважаючи на свої 57 років, топ-модель 90-х і бізнесвумен наших днів Сінді Кроуфорд може вважатися достойним прикладом для наслідування — у неї довгі ноги, сильна харизма і, вочевидь, гарна пам'ять.

Але зірка не дуже охоче ділиться секретами того, як тримає себе в формі, вважаючи, що тільки лікар може дати цінні поради кожній людині. І все ж британські ЗМІ зуміли «зібрати по крихтах» план її харчування, проаналізувавши висловлювання Кроуфорд у різних шоу.

Хумус і овочі як перекус

Овочі забезпечують організм клітковиною, мінералами, вітамінами та іншими поживними речовинами. При цьому вони мають мінімум калорій. Хумус готується з нуту, який містить багато білків.

«Стежите за фігурою? Тоді замість кави з печивом вгамуйте голод корисною закускою», — радить Сінді.

Велика кількість салатів

У меню зірки завжди є салати — від простих, на кшталт сезонного з руколи до екзотики, наприклад салату з листя зеленого чаю. Головне, більше зелені, і, звісно ж, про майонез і ковбасу мови бути не може. А ось оливкової олії шкодувати не варто: у поєднанні із зеленню вона забезпечує організм поживними речовинами і сприятиме травленню. Здоров'я та стрункість — два в одному.

Продукти з низьким глікемічним індексом

До таких відносять некрохмалисті овочі, бобові, цілісні злаки, горіхи, ягоди, фрукти. Такі джерела білка, як куряча грудка, індичка, риба, тофу, яйця теж у списку. З молочних продуктів — грецький йогурт, сир та нежирне молоко. Вони перетравлюються і засвоюються організмом повільно, що призводить до поступового та сталого надходження глюкози в кровотік. В результаті Сінді залишається енергійною протягом усього дня.

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