Дієта Аткінса: як Кім Кардаш’ян вдалося схуднути на 30 кілограмів

Зірка реаліті-шоу та підприємиця Кім Кардаш'ян після народження сина Сейнта набрала зайві 30 кілограмів, але досить швидко прийшла у форму. У цьому їй допомогла одна з дієт.

Вона називається дієтою Аткінса і являє собою план харчування з низьким вмістом вуглеводів, розроблений Робертом Аткінсом у 1970-х роках, пише «Шуба».

Аткінс вважав, що обмеження вуглеводів має вирішальне значення для зниження ваги, оскільки воно змушує організм швидше витрачати запаси жиру.

Дієту Аткінса часто порівнюють із кетогенною дієтою, але є відмінності. У той час як кето-дієта передбачає дуже низьке споживання вуглеводів, люди, що сидять на дієті Аткінса, згодом додаватимуть більше вуглеводів на чотирьох етапах дієти.

Завдяки зменшенню вуглеводів (а часто це калорійні продукти з низьким вмістом поживних речовин) багато людей стрімко худнуть. Дієтолог Девід Стейч каже: «При такому різкому скороченні вуглеводів рівень глікогену (запасених вуглеводів) в організмі падає, а це означає, що цифри на вагах теж зменшуються».

Мета дієти — поставити тіло в таке становище, коли воно почне використовувати запаси глікогену як енергію — зрештою спалюючи жири для отримання енергії, коли запаси глікогену стають низькими, пояснила дієтологиня Софі Елвуд.

Кім Кардаш'ян слідувала одному з різновидів плану харчування — дієті Аткінса 40. Він передбачає вживання 40 г вуглеводів на день. Є також більш сувора дієта Аткінса 20, але телезірка відмовилася від неї, адже годувала грудьми.

Що ж стало стимулом для таких кардинальних змін? Як зізналася Кім в інтерв’ю, її спонукала до схуднення майбутня фотосесія для обкладинки GQ. Жінка вирішила, що їй треба скинути 60 фунтів (близько 30 кг).

«Мені було дуже важко дотримуватися дієти з першою дитиною. Цього разу було набагато простіше, і я зрозуміла, що все зводиться до їжі. Я маю на увазі, я люблю тренуватися, і це обов’язково треба робити, щоб підвищити тонус тіла, але так багато залежить від того, як ви їсте», — розповіла зірка.

В той же час тренерка й експертка з харчування Медді Біддульф попереджає, що дієта Аткінса має негативний вплив на організм.

Для ефективного функціонування організму потрібна велика кількість макронутрієнтів, включаючи вуглеводи, жири й білки. А відмова від такої основної групи продуктів, як вуглеводи, означає, що організм може не виконує свою роботу належним чином, а це може призвести до низького рівня цукру в крові, закрепів і проблем із нирками.

До інших мінусів дієти Аткінса належать:

її складно дотримуватися, якщо хочеш жити повноцінним життям, наприклад, похід в ресторан може стати проблемою

потрібно рахувати чисті вуглеводи, що швидко втомлює

можливі неприємні побічні ефекти: неприємний запах з рота, затьмареність свідомості, запаморочення і головний біль.

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