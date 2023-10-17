Вимагай у поліцейських фіксувати події на боді-камеру: адвокатка про те, що робити жертвам домашнього насилля

В професійному антирейтингу справ адвокатки Анжели Василевської, яка раніше пояснювала, що робити, коли не випускають за кордон, ТОП-1 займають справи по домашньому насильству, бо це завжди конфлікт, стрес, сльози жінок, налякані діти і байдужа поліція. А ти одна серед цього хаосу намагаєшся балансувати між емоціями і здоровим глуздом, щоб зробити те, що маєш. Адвокатка поділилась практичними порадами, як протидіяти законними методами кривднику.

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«У всіх кривдників однакова вдача — вдарив вперше, обов’язково повторить. Навіть якщо на другий день стоятиме навколішках з квітами — все одно скоро простягне знов руки до тебе чи до дитини.

Тільки підняв руку — забирай дитину, документи — і біжи! Нема куди бігти — негайно телефонуй в поліцію (102) і в «швидку» (103), поки видно місце від удару, почервоніння, синці, бо почервоніння зійде за пару годин, синці і струс мозку минуть за три дні.

Лікар «швидкої» повинен оглянути і описати виявлені травми (це необхідний перший крок, але це не заміняє собою «зняття побоїв»), такі виклики завжди фіксуються, і адвокат зможе витребувати необхідну інформацію про виклик.

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Запиши дані поліцейських: ПІБ, номер жетона, посвідчення, звання, місце служби.



Вимагай у поліцейських фіксувати події на боді-камеру.



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Веди відеофіксацію на телефон оформлення події поліцією і все, що відбувається сама. Сфотографуй синці, розгром в житлі, що вчинив кривдник.

Телефонуй батькам, подругам, адвокату — не мовчи. В цей момент тобі треба підтримка.

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Вимагай в поліцейських прийняти від тебе заяву про злочин («домашнє насильство» чи «побої, мордування»).

Вимагай в поліцейських зробити оцінку ризиків домашнього насильства (заповнюється поліцейським спеціальна анкета, правда, банально в них може не бути із собою такого бланку). Сфотографуй заповнену поліцейським анкету «ризиків» з підписами своїм і поліцейського".

Також адвокатка радить у поліцейського оформити терміновий обмежувальний припис про заборону перебувати кривднику в місці спільного проживання (перебування) з мамою, дитиною.

«Такий припис може бути зроблений поліцейським строком до 10 діб. Якщо кривдник порушує припис — телефонуєш в поліцію повторно — може бути застосовано адміністративний арешт до кривдника строком до 10 діб.

Після того, як поліція оформить протокол — одразу їдь у лікарню на обстеження, щоб лікар описав стан твого здоров’я, наявні травми, сліди побиття (записи лікарів дуже важливі для подальшої судово-медичної експертизи), отримай медичну виписку, зберігай чеки про придбання ліків.

Звернись до психотерапевта, щоб зафіксувати твій психоемоційний стан, в разі необхідності, пройди належне медикаментозне лікування (звичайні заспокійливі не завжди допомагають при психотравмах), отримай медичний висновок.

Далі вже робота адвоката, щоб проконтролювати відкриття кримінального провадження та ведення розслідування.

Окремо адвокат подає до суду заяву про встановлення обмежувального припису про заборону перебувати в місці спільного проживання (перебування) з тобою від 1 до 6 місяців (навіть якщо житло зареєстроване на кривдника)".

Раніше повідомлялося, що Рада проголосувала за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Тепер домашнє насильство не буде просто «нашою особистою справою», це вже буде підсудна справа. Тож має змінитися підхід поліцейських до подібних інцидентів та можливість розслідувати незалежно від наявності або відсутності заяви від постраждалої особи. Чоловік, який вдарив жінку, а потім попросив забрати з поліції заяву, більше не зможе маніпулювати, бо потерпіла не матиме можливості відкликати заяву про злочин.

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