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«Зараз не час для візиту»: Ізраїль сказав «ні» Зеленському

11:30 17 жовтня 2023
Володимир Зеленський

Ізраїль відмовив Україні в дозволі на офіційний візит Володимира Зеленського до країни. Український президент хотів відвідати Ізраїль, який зазнав нападу терористів ХАМАС.

Портал Axios повідомив з посиланням на співрозмовників в українській та ізраїльській владі, що Офіс президента України звернувся до ізраїльської сторони з проханням погодити офіційний візит Володимира Зеленського. Однак, як повідомляється, влада в Єрусалимі відхилила прохання Києва на тій підставі, що «це не на часі», пише Times of Israel.

Зеленський рішуче виступив на захист Ізраїлю після нападу, заявивши, що Ізраїль має беззаперечне право захищатися від атак терористів.

«Терор — це завжди злочин, не тільки проти однієї країни або конкретних жертв, але і проти людства в цілому, заявив український лідер. Світ повинен бути єдиним, щоб терор не намагався забрати або знищити життя ніде і ніколи», — додав Зеленський.

Єрусалим неодноразово висловлював підтримку Україні з моменту російського вторгнення в Україну в лютому минулого року. Ізраїль ніколи офіційно не приймав рішення про надання військової допомоги українцям, які воюють. Стриманість Єрусалиму в цьому питанні пояснювалася небажанням провокувати москву.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звернувся до Парламентської асамблеї НАТО: «Хіба сили всього світу не вистачить, щоб зупинити зло?»

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