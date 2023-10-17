Частина українок можуть отримати виплати понад 7000 гривень: як подати заявку

Після нападу росії на нашу країну, ООН приєдналася до низки міжнародних організацій, які надають фінансову допомогу українцям.

Крім пенсіонерів та вимушених переселенців, кошти від Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги можуть отримати українські жінки, які збираються або щойно стали мамами.

РЕКЛАМА

На думку благодійників, виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.

Заявку на матеріальну допомогу можна подати до 15 листопада 2023 року мешканкам Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської обласмтей.

РЕКЛАМА

Отримати її можуть жінки з вагітністю 28 тижнів і більше або ті, хто вже народив не більше, ніж 6 тижнів тому.

Допомога виплачується на банківський IBAN рахунок у гривневому еквіваленті, що дорівнює 200 доларам США (близько 7 тисяч грн).

Щоб подати заявку на отримання одноразової виплати потрібно зареєструватися.

РЕКЛАМА

До анкети знадобиться додати такі копії документів:

- ІПН,

- паспорт — перша сторінка або ID-картка,

- свідоцтво про народження дитини або сторінки першого та останнього візиту з обмінної картки,

- довідка, що підтверджує статус (інвалідність, ВПО тощо).

Далі агенти UNFPA самі вийдуть на контакт та уточнять решту питань.

РЕКЛАМА

Організатори наголошують, що грошову допомогу буде виплачено через кілька тижнів після того, як реєстрацію буде закрито.

Нагадаємо, у 2024 році очікується збільшення пенсійних виплат трьом категоріям пенсіонерів.

279

Читайте нас у Facebook та Instagram