36.90 / 37.53 39.16 / 39.96
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Частина українок можуть отримати виплати понад 7000 гривень: як подати заявку

18:47 17 жовтня 2023
жінка

Після нападу росії на нашу країну, ООН приєдналася до низки міжнародних організацій, які надають фінансову допомогу українцям.

Крім пенсіонерів та вимушених переселенців, кошти від Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Бюро USAID BHA з гуманітарної допомоги можуть отримати українські жінки, які збираються або щойно стали мамами.

На думку благодійників, виплати мають забезпечити молодих мам та їхніх малюків предметами першої необхідності.

Заявку на матеріальну допомогу можна подати до 15 листопада 2023 року мешканкам Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської обласмтей.

РЕКЛАМА

Отримати її можуть жінки з вагітністю 28 тижнів і більше або ті, хто вже народив не більше, ніж 6 тижнів тому.

Допомога виплачується на банківський IBAN рахунок у гривневому еквіваленті, що дорівнює 200 доларам США (близько 7 тисяч грн).

Щоб подати заявку на отримання одноразової виплати потрібно зареєструватися.

РЕКЛАМА

До анкети знадобиться додати такі копії документів:
- ІПН,
- паспорт — перша сторінка або ID-картка,
- свідоцтво про народження дитини або сторінки першого та останнього візиту з обмінної картки,
- довідка, що підтверджує статус (інвалідність, ВПО тощо).

Далі агенти UNFPA самі вийдуть на контакт та уточнять решту питань.

РЕКЛАМА

Організатори наголошують, що грошову допомогу буде виплачено через кілька тижнів після того, як реєстрацію буде закрито.

Нагадаємо, у 2024 році очікується збільшення пенсійних виплат трьом категоріям пенсіонерів.

279

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зодіакальний знак Рака

Чекайте кардинальних змін на краще: які знаки Зодіаку стануть набагато щасливішими до кінця року

Мавпеня

Козерогам — нові проєкти, Дівам — вирішення важливих питань, Тельцям — приємні сюрпризи: гороскоп на день Допитливого Мавпеняти

Домашні смажені пиріжки з яблуками

Домашні смажені пиріжки з яблуками: смачні, як у казці

Гороскоп

Овнам — кар'єра, Дівам — бізнес: удача чекає на ці п'ять знаків зодіаку в другій половині жовтня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту