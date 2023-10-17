Знаменитий тенісист і тренер Федерера втратив ногу після перелому

Знаменитому в минулому шведському тенісистові та тренеру легендарного Роджера Федерера 58-річному Петеру Лундгрену ампутували ліву ногу. Про це сам колишній спортсмен, який багато років страждає на діабет, повідомив у соцмережі.

Як з'ясувалося, нещодавно колишній фіналіст Australian Open у парному розряді виписався з лікарні та виявив, що у нього розвинулася інфекція, через яку, на жаль, йому довелося перенести ампутацію.

«На жаль, близько десяти днів тому мені довелося ампутувати ногу через інфекцію. У мене була зламана кісточка, яка не загоїлася через діабет 2-го типу, у мене був дуже поганий кровообіг. Зараз я знову почуваюся добре і починаю реабілітацію», — написав Петер Лундгрен, виставивши фото з лікарняної палати.

Зазначимо, що швед, який свого часу входив до чільної 25-ки світового рейтингу, тренував Федерера з 2000 до 2003 року, коли швейцарець виграв перший у своїй яскравій кар'єрі трофей серії «Великого шолома» — Вімблдон. Крім Роджера, Лундгрен також працював з такими знаменитими тенісистами, як Стен Ваврінка, Марат Сафін, Марсело Ріос, Григор Димитров та Габріела Хантухова.

Раніше «ФАКТИ» повідомили, що футболіст написав зворушливий пост у мережі після ампутації ноги.

Фото Facebook

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