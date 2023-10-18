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Канцлер ФРН ліг обличчям в асфальт під час обстрілу Ізраїлю ХАМАСом

9:40 18 жовтня 2023
Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заборонив пропалестинську групу Samidoun, що святкувала напад ХАМАС на Ізраїль, під час свого візиту запевнив главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в солідарності та підтримці Німеччини перед обличчям терору ХАМАС. На спільній прес-конференції в Тель-Авіві Шольц сказав: «Це візит до друзів у важкі часи. Безпека Ізраїлю та його громадян є головною метою держави».

Олаф Шольц ще раз рішуче засудив напад терористів ХАМАС 7 жовтня. «Ізраїль має право захищатися від цього тероризму, — сказав Шольц. — Це гарантовано міжнародним правом».

Він пообіцяв Нетаньяху захистити єврейські установи в Німеччині. Також канцлер наголосив на необхідності гуманітарного доступу до сектору Газа. За його словами, це необхідно, тому що люди використовуються «як живий щит» з боку ХАМАСу.

«Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу, щоб полегшити страждання цивільного населення», — підтвердив канцлер.

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Під час свого перебування у Тель-Авіві канцлер ФРН вимушено скористався укриттям через оголошену тривогу. У цей час в місті працювала система ППО «Залізний купол», повідомляє dpa.

Вже пізно ввечері над аеропортом Бен-Гуріона в Тель-Авіві знову лунав сигнал повітряної тривоги, урядовий літак Олафа Шольца довелось евакуювати. Усіх попросили лягти на землю на аеродромі, канцлер теж був серед них. Про це повідомила кореспондент t-online Сара Зіверт з місця подій.

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Раніше повідомлялося про візит Джо Байдена до Ізраїля, а також про те, що Ізраїль запросив екстрену військову допомогу на 10 млрд доларів.

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