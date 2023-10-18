Канцлер ФРН ліг обличчям в асфальт під час обстрілу Ізраїлю ХАМАСом

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заборонив пропалестинську групу Samidoun, що святкувала напад ХАМАС на Ізраїль, під час свого візиту запевнив главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в солідарності та підтримці Німеччини перед обличчям терору ХАМАС. На спільній прес-конференції в Тель-Авіві Шольц сказав: «Це візит до друзів у важкі часи. Безпека Ізраїлю та його громадян є головною метою держави».

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Олаф Шольц ще раз рішуче засудив напад терористів ХАМАС 7 жовтня. «Ізраїль має право захищатися від цього тероризму, — сказав Шольц. — Це гарантовано міжнародним правом».

Він пообіцяв Нетаньяху захистити єврейські установи в Німеччині. Також канцлер наголосив на необхідності гуманітарного доступу до сектору Газа. За його словами, це необхідно, тому що люди використовуються «як живий щит» з боку ХАМАСу.

«Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу, щоб полегшити страждання цивільного населення», — підтвердив канцлер.

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Під час свого перебування у Тель-Авіві канцлер ФРН вимушено скористався укриттям через оголошену тривогу. У цей час в місті працювала система ППО «Залізний купол», повідомляє dpa.

Вже пізно ввечері над аеропортом Бен-Гуріона в Тель-Авіві знову лунав сигнал повітряної тривоги, урядовий літак Олафа Шольца довелось евакуювати. Усіх попросили лягти на землю на аеродромі, канцлер теж був серед них. Про це повідомила кореспондент t-online Сара Зіверт з місця подій.

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Раніше повідомлялося про візит Джо Байдена до Ізраїля, а також про те, що Ізраїль запросив екстрену військову допомогу на 10 млрд доларів.

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