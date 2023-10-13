Теракт у Франції і штурм кордонів Ізраїлю: що відбувається під час оголошеного бойовиками ХАМАС дня розправи

Ізраїль готується до проведення наземної операції в секторі Газа. Тим часом після заклику до мусульман ватажка терористичної організації ХАМАС Халіда Машаля до розправи над євреями в п'ятницю, 13 жовтня, у Франції було скоєно теракт. У місті Аррас молодий чоловік із ножем увірвався в будівлю школи і напав на викладачів та учнів. При цьому, як повідомляє телеканал BFM TV, він кричав «Аллах Акбар!». Унаслідок нападу загинув учитель. Ще кілька людей дістали ножові поранення. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Нападника затримала поліція. BFM TV стверджує, що це «20-річний чоловік чеченського походження».

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен підтвердив інформацію про напад в Аррасі. Усі навчальні заклади міста після теракту тимчасово закриті. Повідомляється також, що затримано брата нападника.

Напередодні уряд Франції заборонив будь-які демонстрації на підтримку палестинців. Рішення ухвалено у зв'язку з тим, що такі акції загрожують громадському порядку. У країні відзначається сплеск антисемітських настроїв.

Дарманен у своєму розпорядженні регіональним префектам вказав, що тим, хто все ж спробує організувати такі акції, загрожує арешт.

«Ми безумовно поважаємо інтереси палестинців, Франція завжди виступала за дві держави, ізраїльську і палестинську, але якщо це демонстрація на підтримку ХАМАС, то наша відповідь — ні», — зазначив міністр.

Антиізраїльські акції різко почастішали в низці країн Європи після того, як ХАМАС закликав арабський і мусульманський світ влаштувати 13 жовтня день «загальної мобілізації» на підтримку палестинців. В Ізраїлі цю заяву розцінюють як заклик до нападів на євреїв.

У Великій Британії було скасовано заняття в низці єврейських шкіл. У Лондоні зафіксовано випадки знищення листівок і плакатів із зображеннями ізраїльських дітей, яких було вбито або викрадено бойовиками ХАМАС.

Поліція Франції виставила охорону біля будинків кількох провідних депутатів парламенту, які публічно підтримують Ізраїль.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону пропалестинської групи Samidoun, члени якої роздавали в Берліні безкоштовні солодощі, святкуючи напад ХАМАС на Ізраїль. Глава уряду ФРН оголосив про «нульову терпимість» до антисемітизму і заявив, що безпека Ізраїлю є однією з цілей державної політики Німеччини.

За даними влади, одразу в кількох містах ФРН, включно з Майнцем, Брауншвейгом і Гайльбронном, було зірвано і знищено ізраїльські прапори, підняті на знак солідарності з єврейською державою.

На кордоні Йорданії та Ізраїлю тисячі радикально налаштованих арабів намагалися прорватися на допомогу бойовикам ХАМАС із Сектора Гази.

Також на штурм паркану з Ізраїлем пішли ліванці, які, як повідомляє у своєму тг-каналі російський опозиціонер Олександр Невзоров, вигукують гасла на підтримку терористів.

Раніше Ізраїль надав докази звірств бойовиків ХАМАС у кібуцах.

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