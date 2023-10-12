Дітям відрізали голови: Ізраїль представив докази звірств бойовиків ХАМАС у кібуцах

У четвер, 12 жовтня, офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус заявив, що ЦАХАЛ офіційно підтверджує повідомлення, що з'явилися раніше, про те, що терористи ХАМАС вбивали і обезголовлювали єврейських дітей. Відповідну інформацію про обставини загибелі неповнолітніх у кібуцах зокрема надав коронер, який відвідав кібуц Беері, де загинули десятки мирних жителів.

«Я визнаю, що нам знадобився певний час, щоб по-справжньому усвідомити і підтвердити це повідомлення. Було важко повірити, що навіть ХАМАС міг вчинити такий варварський акт», — сказав Конрікус.

«Тепер ми можемо з певною упевненістю сказати, що ХАМАС це зробив… Всюди були розкидані понівечені тіла дітей і жінок», — додав він.

Конрікус зробив цю заяву, оскільки представники ХАМАС заперечують, що подібні варварські вбивства були здійснені загонами організації 7 жовтня.

Волонтери пошуково-рятувальної групи Zaka повідомляли, що виявили в кібуці Беері щонайменше тіла 100 загиблих ізраїльтян. Ці дані не є остаточними. У кібуці Кфар-Аза, за даними Zaka, було знайдено тіла 200 мирних жителів, зокрема приблизно 40 дітей.

Загалом унаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, за даними на 12 жовтня, загинуло 1300 осіб, ще приблизно 3300 осіб дістали поранення.

ЦАХАЛ відповів поки що масованими ракетними ударами по об'єктах угруповання ХАМАС у секторі Газа. Чергову серію було завдано в ніч на 12 жовтня. Цього разу мішенню були елітні сили бойового крила ХАМАС і їхні оперативні командні центри, які використовувалися для наземного нападу на Ізраїль.

Ізраїльська авіація завдала удару по резиденції високопоставленого бойовика у військово-морських силах ХАМАС Мухаммада Абу Шамле, яка використовувалася для зберігання зброї. За даними ЦАХАЛ, Абу Шамле було вбито.

Армія оборони Ізраїлю сконцентрувала на кордоні із сектором Газа, стверджують західні експерти, підрозділи для проведення наземної операції. Очевидно, вона розпочнеться найближчим часом.

Одночасно здійснюється блокада сектора Газа. Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що вона триватиме доти, доки бойовики ХАМАС не відпустять усіх заручників, яких було захоплено 7 жовтня.

«Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнено, жоден водопровідний гідрант не буде відчинено, і жоден бензовоз не в'їде на територію сектору Гази доти, доки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому», — заявив Кац.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Моше Арбель видав директиву, якою заборонив лікувати взятих у полон бойовиків ХАМАС у державних лікарнях. «У ці важкі часи система охорони здоров'я повинна повністю зосередитися на лікуванні жертв злочинної бійні і військових ЦАХАЛ», — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що з тими, хто перебуває в Секторі Гази, — проблема. Посол розповів, як будуть евакуювати українців з охопленого війною Ізраїлю.

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