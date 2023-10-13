Наземна операція неминуча: Ізраїль закликав понад мільйон жителів сектору Газа евакуюватися найближчої доби

У п'ятницю, 13 жовтня, Армія оборони Ізраїлю, яка продовжує війну з угрупованням ХАМАС, завдала ударів по 750 військовим цілям у секторі Газа. Про це йдеться на сторінці ЦАХАЛ у соцмережі Х (колишній Twitter). Наголошується, що удари завдавалися по «підземним тунелям ХАМАС, військовим комплексам і постам, будинкам високопосадовців, які служили у військових штабах, військових складах, кімнатах зв'язку».

ХАМАС стверджує, що внаслідок нічних ударів загинуло 13 заручників, яких вивезли до сектору Газа 7 жовтня. Серед загиблих є іноземні громадяни. ХАМАС покладає відповідальність за їхню смерть на Ізраїль.

За офіційними даними, бойовики в Газі утримують щонайменше 150 ізраїльських заручників, включаючи жінок, дітей та людей похилого віку.

Тим часом 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала всіх жителів Гази евакуюватися зі своїх будинків та попрямувати на південь анклаву «для забезпечення власної безпеки». На евакуацію дається 24 години. Потім ЦАХАЛ розпочне наземну операцію. Повернутися додому люди зможуть лише після того, як буде зроблено відповідне оголошення.

В ООН наголосили, що йдеться щонайменше про 1,1 млн осіб. Таке масове переміщення неможливе «без руйнівних гуманітарних наслідків». Тому ООН закликає Ізраїль скасувати це розпорядження.

«Ми боремося з терористичним угрупуванням, а не з населенням Гази. Ми хочемо, щоб громадянське населення не постраждало, але ми не можемо жити з ХАМАС-ІГІЛ поблизу нашого кордону», — заявив представник ЦАХАЛ Деніель Хагарі.

Евакуація мирних жителів дозволить ЦАХАЛ діяти вільніше, щоб завдати серйознішої шкоди ХАМАСу.

Постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан розкритикував заклик організації. «Реакція ООН на попередження Ізраїлю жителям Гази ганебна! Протягом багатьох років ООН заплющувала очі на озброєння ХАМАС та використання ним цивільного населення для приховування зброї. І тепер замість того, щоб підтримати Ізраїль після різанини, влаштованої ХАМАС, вони читають нам проповіді, коли Ізраїль намагається мінімізувати збитки для мирного населення», — заявив Ердан. Він також додав, що зараз ООН слід зосередитись на поверненні людей, яких терористи взяли у заручники.

Раніше Ізраїль надав докази звірств бойовиків ХАМАС у кібуцах. Нагадаємо, від рук терористів загинули й громадяни України, а також всесвітньо відомий харківський фізик Сергій Гредескул та його дружина.

135

Читайте нас у Facebook та Instagram