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«Смерть точно не буде природною, він не помре у власному ліжку»: відома польська ворожка про кінець путіна

21:00 19 жовтня 2023
Путін

путін став найненависнішою людиною у світі. На земній кулі немає іншої людини, якій би, як йому, сьогодні так масово бажали смерті. Політики публічно закликають вбити російського президента, мільйонери призначають нагороди за його затримання. Що буде з володимиром путіним, вирішила перевірити відома польська ворожка Анна Кемпісті.

Ворожка розклала карти таро і постановила: загарбники зазнають поразки, українці переможуть. Хоча й зазнають значних втрат. Україна переможе у цій війні, але у цієї перемоги будуть певні недоліки, заявила Анна Кемпісті, пише видання planeta.pl.

«путіну загрожує серйозний замах, і його смерть точно не буде приємною і не буде природною. Він не помре у власному ліжку. Я проаналізувала дату його народження, і ця дата лише підтверджує це. Крім того, карти показують, що він також буде позбавлений якогось майна, яке хтось підірве».

Шанувальники жінки хотіли знати, чи загрожує Польщі небезпека з боку росії у всьому цьому воєнному пеклі.

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«путін не нападе на Польщу. У нас дуже безпечні карти, і я перевірила це на самому початку, ще до того, як почалася ця війна» — запевнила Анна Кемпісті.

Раніше тарологиня Людмила Хомутовська зробила прогноз, що президент росії володимир путін навряд чи опиниться на лаві підсудних у Гаазі, адже просто не доживе до цього моменту.

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