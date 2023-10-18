Справа про розстріли на Майдані: суд виніс вирок «беркутівцям», які втекли в росію

В Києві Святошинський районний суд оголосив вироки п'ятьом колишнім «беркутівцям» у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській в лютому 2014 року.

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Як повідомляє «Суспільне», у справі фігурують п'ятеро обвинувачених бійців «Беркута» — Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський. Але у залі суду були присутні лише двоє — Маринченко та Тамтура, інші знаходяться в росії.

Суд визнав заступника командира полку Олега Янішевського винним у вбивстві людей і призначив йому довічне ув'язнення з позбавленням усіх звань. Павла Аброськіна та Сергія Зінченка - до 15 років з позбавленням усіх звань і права обіймати посади 3 роки.

Сергій Тамтура й Олександр Маринченко були виправдані судом.

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Адвокат трьох звинувачених Стефан Решко заявив, що подаватиме апеляцію. Прокурор Олексій Донський також заявив, що планує оскарження цього вироку в повному обсязі — і у питаннях кваліфікації, і у питаннях щодо окремих обвинувачень.

Нагадаємо, що нещодавно ДБР передало до суду обвинувальний акт у справі Майдану, де фігурують колишні українські високопосадовці — експрезидент Янукович та силовики.

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Фото Pixabay

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