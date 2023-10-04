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«Діяли на користь російської федерації»: ДБР закінчило розслідування справи про розстріл євромайданівців у 2014 році (відео)

11:52 4 жовтня 2023
Учасники Євромайдана

Співробітники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року, коли у центрі Києва загинуло багато учасників Революції гідності. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як зазначають у Держбюро розслідувань, серед обвинувачених — колишні високопосадовці:

  • президент України;
  • міністр внутрішніх справ України;
  • заступник міністра внутрішніх справ України;
  • голова СБУ;
  • Перший заступник голови СБУ — керівник Антитерористичного центру;
  • міністр оборони України;
  • начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;
  • в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;
  • заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;
  • командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

За даними слідства, члени цієї злочинної групи 18−20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування правоохоронцями спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Фото прокуратури

Через те, що колишні високопосадовці втекли з України, досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту», — йдеться у повідомленні.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що колишні голова СБУ та командувач внутрішніми військами МВС України після розпаду срср проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці рф, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах рф.

«Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах російської федерації, якій давали присягу», — додали у ДБР.

В Офісі генпрокурора нагадали, що дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту, у тому числі й смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронця.

Події в лютому 2014 року розвивалися наступним чином:

  • 18−20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів, в тому числі незаконно поставлених з рф, для силової протидії та розгону демонстрантів.
  • У першій половині дня 18 лютого члени злочинної групи, використовуючи повноваження, сили і засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року.
  • Після обіду 18 лютого обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції».
  • Ранком 20 лютого відбувся розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП «Беркут».

Раніше британський Королівський інститут оборонних досліджень (RUSI) оприлюднив доповідь, присвячену ролі російських спецслужб у підготовці та здійсненні російської агресії проти України.

Фото ДБР

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