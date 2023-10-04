«Діяли на користь російської федерації»: ДБР закінчило розслідування справи про розстріл євромайданівців у 2014 році (відео)

Співробітники ДБР завершили розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18 — 20 лютого 2014 року, коли у центрі Києва загинуло багато учасників Революції гідності. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як зазначають у Держбюро розслідувань, серед обвинувачених — колишні високопосадовці:

президент України;

міністр внутрішніх справ України;

заступник міністра внутрішніх справ України;

голова СБУ;

Перший заступник голови СБУ — керівник Антитерористичного центру;

міністр оборони України;

начальник Головного управління — командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України;

в.о. начальника ГУМВС України в м. Києві;

заступник начальника ГУМВС України — начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в м. Києві.

За даними слідства, члени цієї злочинної групи 18−20 лютого 2014 року віддавали накази та приймали відповідні рішення щодо застосування правоохоронцями спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав.

Фото прокуратури

Через те, що колишні високопосадовці втекли з України, досудове розслідування здійснювалось за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Колишні президент та керівники силового блоку обвинувачуються в організації вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту», — йдеться у повідомленні.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що колишні голова СБУ та командувач внутрішніми військами МВС України після розпаду срср проходили військову службу у збройних силах російської федерації, та, як наслідок, набули громадянство рф, отримали допуск і доступ до військової й державної таємниці рф, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах рф.

«Віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах російської федерації, якій давали присягу», — додали у ДБР.

В Офісі генпрокурора нагадали, що дії обвинувачених призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту, у тому числі й смерті 67 цивільних. Всього постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронця.

Події в лютому 2014 року розвивалися наступним чином:

18−20 лютого 2014 року злочинна група під керівництвом експрезидента організувала застосування працівниками правоохоронних органів і внутрішніх військ, з перевищенням службових повноважень, фізичного насильства, вогнепальної зброї, військової техніки та спецзасобів, в тому числі незаконно поставлених з рф, для силової протидії та розгону демонстрантів.

У першій половині дня 18 лютого члени злочинної групи, використовуючи повноваження, сили і засоби очолюваних ними відомств, організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року.

Після обіду 18 лютого обвинувачені організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції».

Ранком 20 лютого відбувся розстріл мітингувальників співробітниками роти спеціального призначення ПМОП «Беркут».

Раніше британський Королівський інститут оборонних досліджень (RUSI) оприлюднив доповідь, присвячену ролі російських спецслужб у підготовці та здійсненні російської агресії проти України.

Фото ДБР

58

Читайте нас у Facebook та Instagram