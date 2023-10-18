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Далі — сама: Христина Соловій пішла від Святослава Вакарчука

14:10 18 жовтня 2023
Христина Соловій

Співачка Христина Соловій, якій приписують роман із Сергієм Жаданом, припинила співпрацю з лідером гурту «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком. Їхня співпраця тривала майже 10 років. Про це Христина повідомила на своїй сторінці в інстаграмі. Вона подякувала музикантові за роки спільної роботи, віру в неї, підтримку та цінні поради.

«Дякую за здійснену мрію — записати альбом лемківських пісень. Дякую за цінні поради і безцінний досвід. Дякую за віру та підтримку на моєму карколомному старті. Дякую за прийняття та розуміння мого юнацького максималізму в 2013 році. Дякую за переконання залишитись на своєму імені — Христина Соловій. Дякую за можливість бути поруч, бачити та відчувати, захоплюватись і мріяти вище неба! За все дякую! Це була неймовірна співпраця», — написала Христина.

Вона додала, що співпрацю вони завершили за взаємними домовленостями, без скандалів. Далі Соловій будуватиме кар’єру самостійно.

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Нагадаємо, Христина Соловій та Святослав Вакарчук почали співпрацю після участі співачки у «Голосі країни», де Вакарчук був тренером.

Зараз Христина співпрацює з письменником та музикантом Сергієм Жаданом. Нещодавно він анонсував нову пісню та прокоментував чутки про роман.

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Фото: instagram.com/soloviyka

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