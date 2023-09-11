«Здається, що фотосесія для PlayBoy вас не відпускає»: у мережі розкритикували відверте вбрання української співачки

Українська співачка Христина Соловій, яка стала дуже популярною після участі у проєкті «Голос країни» та якій приписують роман з Сергієм Жаданом, днями дала благодійний концерт в Києві.

«Юна осінь у місті з найкрасивішими заходами сонця, вільному Києві. Завжди після концертів хочу бачитися з вами ще і бачу, що це взаємно. Окремо хочу сказати про військових, які змогли потрапити на концерт і які в цей час були в окопах, — ви наша міць та сила. Ви — титани нашої Незалежності, завдяки вам ця зустріч під київським небом взагалі стала можливою, — написала зірка у соцмережі. - Під час концерту вдалося зібрати 102 тис. грн на авто на схід. Посилання на банку в сторіз, ви ще можете долучитися. До наступного моменту, мої невтомні, мої непереможні!».

Проте не сам концерт, а образ артистки викликав неоднозначну реакцію користувачів. Христина виступала у досить короткій червоній сукні, тож глядачі могли розгледіти всі її принади. Фото співачка опублікувала у мережі. Реакція не забарилась.

«Я вражена такою відвертістю і відсутністю смаку в одязі. Особливо мені завжди було не приємно дивитися, коли Христина виступала перед нашими військовими, майже не прикриваючи свої місця. Все-таки треба трохи думати. Дуже дешево, без смаку і стилю, і огидно», — пише Слава Прицак.

Образ артистки викликав неоднозначну реакцію користувачів

«Здається, що фотосесія для Playвoy не відпускає пані Христину, але ми вже в курсі, що ви доросла й вам 30 років, всі все побачили… Можна вдягатися», — додала Ірина Мороз.

Натомість знайшлись і ті, хто підтримав артистку.

«Цікаво, більше тисячі схвальних відгуків і декілька через зубних, совково ханжеських. Але обов'язково треба пошипіти і поплювати. Є надійний вихід, не слухайте і не дивіться те, що не подобається. Вам просто нема чого показати в тому житті у всіх значеннях», — став на захист зірки користувач Андрій Разжигін.

Схоже, Христина Соловій любить мініспіднички

Сама ж Христина Соловій, яка досить часто одягає мініспідниці та сукні, наразі ніяк не прокоментувала ситуацію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що будинок співачки Христини Соловій постраждав під час терористичного удару по Львову.

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