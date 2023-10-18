«Це від нас прилетіло? Схоже на те»: ізраїльська розвідка опублікувала перехоплення переговорів бойовиків ХАМАС одразу після влучання ракети в лікарню

У середу, 18 жовтня, Армія оборони Ізраїлю оприлюднила безліч доказів, які свідчать, що нічний вибух у лікарні Гази був спричинений ракетою, запущеною палестинськими бойовиками з «Ісламського джихаду». Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило, що внаслідок вибуху загинуло приблизно 500 осіб.

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Ізраїльська військова розвідка перехопила переговори бойовиків ХАМАС відразу після трагедії в лікарні Аль-Ахлі. Аудіозапис було представлено на спеціальній прес-конференції, яку провів представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Два бойовики обговорюють вибух і підтверджують, що ракета була випущена незалежним джихадистським угрупованням.

«Це від нас прилетіло?» — запитує один. «Схоже на те», — відповідає інший. «Ракета дала збій. Упала на лікарню. Благослови Аллах, невже вона не знайшла іншого місця, щоб вибухнути?» — продовжує бойовик.

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Хагарі також представив безліч знімків і відеозапис моменту, коли ракета, що летіла в бік Ізраїлю з Гази, зіткнулася з проблемою і раптово змінила курс. У темряві незрозуміло, чи розвалилася ракета в повітрі, чи просто змінила траєкторію. Через кілька миттєвостей унизу пролунав потужний вибух. Це і була лікарня Аль-Ахлі.

Крім того, Хагарі продемонстрував серію інфрачервоних зображень, супутникових фотографій і розвідувальних документів, які, за його словами, доводять, що збитки, завдані лікарні, не могли бути результатом ізраїльського удару.

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Він пояснив, ці зображення показують, що будівлі навколо лікарні Аль-Ахлі не зазнали жодних структурних ушкоджень, жодних вибоїн на прилеглій автостоянці та жодних уламків, які б свідчили про повітряний удар. Пряме попадання ізраїльської ракети обов'язково спричинило б подібні руйнування.

«Стіни залишаються недоторканими. На стоянці немає воронок. Це характеристики, які показують, що в лікарню влучив не авіаційний боєприпас», — підсумував Хагарі.

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Хагарі сказав, що ХАМАС від самого початку знав, що вибух у лікарні спричинила ракета «Ісламського джихаду», але усвідомлено запустив «глобальну кампанію в ЗМІ», щоб звинуватити Ізраїль.

Раніше повідомлялося, що в центрі Берліна скоєно напад на синагогу. Двоє чоловіків у капюшонах кинули в будівлю коктейлі Молотова. При цьому вони вигукували антисемітські гасла.

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