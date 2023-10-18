Синагогу в центрі Берліна закидали коктейлями Молотова

У центрі Берліна скоєно напад на синагогу. Двоє чоловіків у капюшонах кинули у будівлю коктейлі Молотова. При цьому вони вигукували антисемітські гасла. Одного із нападників вдалося затримати.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення нападом на синагогу.

«Хочу прямо сказати, що особисто мене обурює те, що дехто кричить і робить. Напади на єврейські установи та акти насильства на наших вулицях гідні зневаги та неприпустимі. Антисемітизму немає місця в Німеччині» , — заявив він.

Нагадаємо, Шольц зараз перебуває на Близькому Сході. Після візиту до Ізраїлю канцлер Німеччини вирушив до Єгипту.

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Безпека навколо єврейських установ у Німеччині була посилена після того, як смертоносний напад ХАМАС на Ізраїль і удари ЦАХАЛ, що послідували за ним, викликали обурення серед арабомовних і єврейських громад країни.

Напад на синагогу у Берліні розслідують німецькі спецслужби.

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Раніше теракти були скоєні у Франції та Бельгії. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламський тероризм у Європі знову активізувався і становить серйозну загрозу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Брюсселі після вбивства шведських уболівальників оголошено найвищий рівень терористичної загрози.

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