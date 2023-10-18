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Синагогу в центрі Берліна закидали коктейлями Молотова

14:52 18 жовтня 2023
Берлін

У центрі Берліна скоєно напад на синагогу. Двоє чоловіків у капюшонах кинули у будівлю коктейлі Молотова. При цьому вони вигукували антисемітські гасла. Одного із нападників вдалося затримати.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив обурення нападом на синагогу.

«Хочу прямо сказати, що особисто мене обурює те, що дехто кричить і робить. Напади на єврейські установи та акти насильства на наших вулицях гідні зневаги та неприпустимі. Антисемітизму немає місця в Німеччині» , — заявив він.

Нагадаємо, Шольц зараз перебуває на Близькому Сході. Після візиту до Ізраїлю канцлер Німеччини вирушив до Єгипту.

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Безпека навколо єврейських установ у Німеччині була посилена після того, як смертоносний напад ХАМАС на Ізраїль і удари ЦАХАЛ, що послідували за ним, викликали обурення серед арабомовних і єврейських громад країни.

Напад на синагогу у Берліні розслідують німецькі спецслужби.

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Раніше теракти були скоєні у Франції та Бельгії. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламський тероризм у Європі знову активізувався і становить серйозну загрозу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Брюсселі після вбивства шведських уболівальників оголошено найвищий рівень терористичної загрози.

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