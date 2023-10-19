В росії жорстоко вбили сина і тещу легенди радянського року Стаса Наміна

В росії сталося гучне вбивство. У Підмосков'ї зарізали сина та тещу відомого радянського рокера, творця гуртів «Цвєти» та «Парк Горького» Стаса Наміна.

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Тіла вбитих знайшли на дачі в Істринському районі. Слідів боротьби та злому не було. Вбитим було 85 та 30 років, повідомляє shot.

«За нашою інформацією, 85-річну Поліну Ткаченко (мати дружини Стаса Наміна) та 30-річного сина рок-музиканта Артема зарізали вчора ввечері на дачі сім'ї у селі Крюково в Істринському районі. Бабусу вбили ударом у груди. У її онука множинні колото-різані рани по всьому тілу», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідів боротьби слідчі не виявили, всі речі у будинку залишилися на тих самих місцях. Вбивцю вдалося зловити по гарячих слідах. Це один з членів сім'ї, він доставлений на допит.

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За підозрою у злочині затримано зведеного брата загиблого сина Наміна, пишуть росЗМІ.

Нібито причиною вбивства могли стати майнові суперечки.

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Вбитий Артем Мікоян — художник та кінематографіст, син Стаса Наміна та правнук Анастаса Мікояна, одного з найвпливовіших радянських державних діячів.

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Стас Намін (справжнє ім'я Анастас Олексійович Мікоян) — радянський та російський музикант з вірменським корінням, композитор та продюсер, режисер театру та кіно. Автор багатьох популярних пісень. Організатор першого в СРСР незалежного продюсерського центру SNC, звідки вийшли багато вітчизняних рок- та поп-зірок. Організатор перших у країні музичних фестивалів. У 2000-х роках фактично відійшов з активної громадської діяльності та життя.

Нагадаємо, музикант Стас Намін дружить з родиною Алли Пугачової та Максима Галкіна, часто буває у них у гостях.

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