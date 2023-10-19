Помер зірка «Каламбура» актор Сергій Гладков
Помер ще один український комедійний актор. 19 жовтня стало відомо про смерть Сергія Гладкова, який прославився в шоу «Каламбур», де зіграв чоловіка з вусами.
Про це повідомив актор творчої групи «Каламбур» Вадим Набоков у Facebook.
Сергій Гладков отримав популярність за ролі у таких комедійних шоу, як «Каламбур» та «Село дурнів».
Серед інших пам'ятних персонажів, створених ним, можна назвати Невдаху з рубрики «Бар Каламбур», Дранкеля з «Залізного капута» та Місіс Бурпул з «Крутого піке».
Зазначимо, що Сергій Гладков родом з Одеси. Він закінчив Одеський політехнічний інститут, факультет машинобудування та робототехніки. Ще в роки навчання в інституті створює перші клоунські проєкти. Згодом актор закінчив курси режисури та пантоміми.
У 1985 році починає створювати першу клоунську групу «Пантофон», яка стала прообразом майбутніх проєктів «Магазин Фу» та «Село дурнів».
У той час Гладков уже успішно співпрацював з комедійною трупою «Маски». А в складі «Магазина Фу» він стає лауреатом численних фестивалів.
У 1996 році клоун-група «Магазин Фу» об'єднується з комедійним дуетом «Солодке життя» і створюють новий колектив «Каламбур». Цей формат швидко здобув популярність на телебаченні.
Сергій Гладков є творцем образу Мужика в «Село дурнів», а також низки яскравих і змістовних образів в рубриках. У рубриці «Бар Каламбур» він грає Невдаху, в «Залізному капуті» — Дранкеля, в «Крутому піке» — диспетчера і місіс Бурп.
Після завершення акторської кар'єри почав працювати звукорежисером над створенням багатьох фільмів і серіалів.
Причини смерті Гладкова невідомі, але за різними джерелами, він боровся з недугою.
Як повідомляли «ФАКТИ», 16 жовтня стало відомо про смерть відомого радянського композитора Геннадія Гладкова.437