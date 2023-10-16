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Культура та мистецтво

Помер відомий радянський композитор Геннадій Гладков — автор музики до безлічі популярних фільмів та мультфільмів

18:26 16 жовтня 2023
Геннадій Гладков

16 жовтня помер відомий радянський композитор Геннадій Гладков. Йому було 88 років. Він є автором музики до безлічі популярних фільмів, мультфільмів, мюзиклів та вистав.

Геннадій Гладков народився 1935 року у москві в сім'ї музикантів. Закінчив московську консерваторію. Перша платівка з піснями Гладкова «Чарівник Смарагдового міста» вийшла 1965 року.

За чотири роки відбулася прем'єра мультфільму «Бременські музиканти», пісні з якого перетворилися на народні хіти. Гладков також написав музику до продовження — «Слідом бременських музикантів» (1973), в якому сам заспівав партію Дурного короля. Його музика звучить у мультфільмах «Малюк і Карлсон», «Блакитне щеня», «Як левеня й черепаха співали пісню», «Ну, постривай!» та багатьох інших.

Гладков написав музику до культових радянських фільмів «Джентльмени удачі», «Крапка, крапка, кома…», «Після дощику в четвер», «Людина з бульвару Капуцинів», «12 стільців», «Звичайне диво», «Собака на сіні», «Новорічні пригоди Маші та Віті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий радянський поет-пісняр Микола Добронравов, який потрапив до бази «Миротворець».

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