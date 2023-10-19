Представники України на «Євробаченні» TVORCHI здивували кінематографічним кліпом

Гурт TVORCHI, який представляв Україну на «Євробаченні», презентував потужну кінематографічну відеороботу на новий сингл «Разом». Цю пісню TVORCHI присвятили єдності нації у буремний час.

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Відео наповнене алегоріями та глибокими сенсами. Учасники гурту у громіздких багатошарових образах йдуть пліч-о-пліч проти сильних поривів вітру, що збивають з ніг. Саме так артисти у реальності відчувають той турбулентний шлях, який сьогодні проходять українці.

«Трек „Разом“ ми написали після першої частини нашого всеукраїнського туру. Ми дали концерти в 11ти містах України і в кожному місті де були, в кожному залі бачили людей, які хочуть одного — миру і перемоги. Тисячі людей, що об’єднані одним-єдиним бажанням. Ця єдність — рушійна сила, про яку іноді під тягарем обставин ми забуваємо та водночас стаємо дуже вразливими. — розповіли TVORCHI. За декілька днів розпочнеться друга частина нашого туру, на сході країни, де вперше прозвучить трек „Разом“ наживо. Хочемо привезти його до міст, яким зараз особливо нелегко, та сказати — ми тут і там, де би не були, ми разом, всі за одно, тримаємось», — кажуть музиканти.

Зйомки кліпу тривали більше десяти годин на території кампусу Київського політехнічного університету Сікорського. Буревій створювався під тиском потужного вентилятора, а костюми кожного з артистів важили більше 10 кілограмів.

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Музиканти незабаром продовжать тур — вони виступлять у східній частині країни. Всі кошти від продажу квитків TVORCHI обіцяють перерахувати на купівлю інкубаторів для передчасно народжених немовлят.

Нагадаємо, TVORCHI посіли у Ліверпулі шосте місце. Незабаром після фіналу музиканти випустили з гуртом The Hardkiss спільну пісню «Мрійники».

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