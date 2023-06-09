THE HARDKISS та TVORCHI вразили спільною піснею «Мрійники»

Гурти THE HARDKISS та TVORCHI, які цьогоріч представляли Україну на «Євробаченні» і Ліверпулі, здивували колаборацією. Музиканти випустили спільний трек «Мрійники». Над піснею вони працювали майже два роки. Музиканти зняли також кліп та чуттєву композицію, але його презентацію поки перенесли через трагедію на Херсонщині, викликану підривом рашистами Каховської ГЕС.

«Не так ми планували представити нашу спільну роботу, яку почали готувати ще у 2021 році. Не так ми планували її представити ще тиждень тому. Та, маємо надію, що сьогодні вона подарує комусь віру. Маємо працювати далі і мріяти», — прокоментували спільну роботу музиканти.

«Ми мріяли і працювали, тому зробили для вас особливу прем'єру. Вона була запланована дуже давно, ми багато над нею працювали і сильно її любимо», — додала фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна.

Варто зазначити, що це третя колаборація THE HARDKISS за 12-річну історію існування гурту.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Марія Яремчук після тривалої перерви повернулася на велику сцену та випустила першу пісню «Щит і меч».

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