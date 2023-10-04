Військова пенсія за вислугу років: у Міноборони розповіли, хто має на неї право

В Україні, де Раді пропонують внести зміни у закон щодо пенсійного забезпечення звільнених з військової служби, на пенсійні виплати цій категорії громадян впливають розміри посадового окладу, окладу за військове звання, надбавки за вислугу років та тих надбавок, які мають постійний характер, зокрема премія, яка виплачується щомісячно.

Як розповіла на брифінгу у Military Media Center представниця Святошинського РТЦК та СП молодша сержантка Вероніка Чеканова, одним із видів пенсій, що призначається військовослужбовцям, є пенсія за вислугу років.

За її словами, на цей вид виплат мають право військовослужбовці, які на день звільнення мають вислугу 25 календарних років та досягли 45-річного віку. Цей вид пенсії призначається з моменту звільнення військовослужбовця з лав ЗСУ.

Пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Втім, з доплат у розмірах 30, 50 та 100 тис. грн згідно з постановою Кабміну від 24.02.2022 року, єдиний соціальний внесок не сплачується. У розрахунок беруться суми грошового забезпечення за останні 24 місяці.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років становить не більше 70% від грошового забезпечення.

Розраховується пенсія наступним чином:

за 25 років вислуги — 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;

за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців — 50% грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;

при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги — 55% грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Раніше у Пенсійному фонді України розповіли, в яких випадках особа, яка була призвана на військову службу, може розраховувати на зарахування стажу для призначення пенсії на пільгових умовах.

Фото Pixabay

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