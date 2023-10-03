В Україні збільшили доплати військовослужбовцям: що відомо

Українським військовим збільшать виплати та нарахують додаткову винагороду. Про це повідомили в Міноборони.

З 29 вересня нараховується винагорода:

- 100 000 гривень — військовослужбовцям ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).

- 100 000 гривень — військовослужбовцям, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).

- 50 000 гривень — військовослужбовцям зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 000).

- 30 000 гривень — військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується з 1-го червня.

Також з 1 червня нараховується винагорода:

- інструкторам учбових центрів додатково від 15 000 до 30 000 гривень,

- строковикам — 6 000 гривень,

- курсантам — 2 350 гривень.

Зазначені військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом.

«Виплати бійцям, які воюють на передньому краї, збережені на тому ж рівні — 100 000 гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини, та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісті», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, які потрапили в полон, поліцейських та членів їхніх сімей. Законом пропонується зберегти грошове забезпечення осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, та можливість виплати їх сім'ям. Крім тих, хто здався в полон добровільно.

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