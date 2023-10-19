Дружина Тімура Мірошниченка подала документи на усиновлення другої дитини

Телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною, які нещодавно всиновили маленького Марселя, вирішили не затягувати і вже зробили перший крок до появи в родині другої дитини. Інна повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, що вже подала документи до Дніпровської районної держадміністрації служби у справах дітей та сім'ї.

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Цього разу вона буде проходити процедуру сама, без чоловіка і пояснила, чому. За словами жінки, такий шлях буде довшим, але оптимальним для них. Через велику зайнятість на роботі Тімур не зможе відвідувати курси для всиновлювачів, які є обов'язковими для всіх, навіть тих, хто нещодавно пройшов їх.



«Так, так можна було. У мене є житло, дохід і згода чоловіка брати дітей на своє утримання. Що потім? Потім я стаю умовно мамою-одиначкою стосовно нової дитини (дітей). А далі ще один суд — внутрішньосімейне усиновлення. Трохи більше юридичних нюансів. Але це легше, ніж Тіму підлаштовуватися під школу», — розповіла Інна Мірошниченко.

Вона пояснила, чому вирішили взяти другу дитину так швидко. За словами Інни, вони впевнені, що можуть поділитися турботою й любовю з тими, хто цього потребує вже зараз.

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«Бо відчуваю, що є місце в серці і в квартирі. А дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч», — додала Інна.

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Нагадаємо, Мірошниченко виховують також біологічних дітей — 5-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка.

Раніше Мірошниченки розповідали, як не просто проходили процедуру усиновлення та шукали саме свою дитину, а також розповіли, як маленький Марсель швидко змінювався та розвивався в родині.

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Минулого тижня хлопчика охрестили в Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі.



Фото: instagram.com/_inna_mi

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