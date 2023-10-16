Тімур та Інна Мірошниченки охрестили молодшого сина

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна, які нещодавно усиновили хлопчика, охрестили маленького Марселя. Таїнство пройшло 15 жовтня у Києві у Михайлівський Золотоверхому монастирі. Про це розповіла Інна в інстаграмі та показала кілька кадрів.

Хрещеними батьками 2-річного Марселя стали близькі друзі Мірошниченків — колега Інни Євген Пронін, а також Марія Семенько.

«Колись довірила Марії Семенько дітей. Сьогодні лише скріпили цю довіру», — зазначила Інна.

Вона зазналась, що Марсель був не в захваті від процедури хрещення. Майже всю церемонію проплакав. Тож усі, як могли намагались його заспокоїти. «Марсель проридав усе хрещення. Розважала, як могла», — розповіла Інна.

Раніше вона розповідала, як Марсель змінюється й розвивається в родині просто на очах. Мірошниченки не приховують, що в майбутньому хочуть взяти в сім’ю ще й дівчинку.

В нещодавньому інтерв’ю Тімур розповів, чому в Україні так важко всиновити дитину і на яких схемах заробляють на сиротах.

Фото: instagram.com/_inna_mi

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