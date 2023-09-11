Дружина Тімура Мірошниченка відповіла на критику розкриття таємниці усиновлення

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна відреагувала на критику розкриття таємниці усиновлення молодшого сина Марселя, який нещодавно з’явився в їхній родині. Жінка зазначила, що їх інколи засуджують за те, що вирішили публічно розповісти свою історію та розкривають подробиці про адаптацію молодшого сина. Своє зауваження зробив і відомий адвокат Сергій Власенко. Він дорікнув за те, що Мірошниченки розкрили таємницю усиновлення та вказав на можливі наслідки.

«Ми же всі розуміємо, що малеча, яку усиновили в 1−2-3−4 роки, поки не розуміє всіх аспектів взаємин із своїми прийомними батьками, але коли достатньо підросте, то прочитає такі інтерв’ю усиновителів», — написав Власенко.

У відповідь Інна навела думки експертів, які кажуть, що розкриття таємниці у свідомому віці дитини травмує її ще більше.



Нагадаємо, Мірошниченки виховують також 5-річну доньку Мію та 3-річного сина Марка. Всиновити дитину зіркове подружжя вирішило ще до початку повномасштабного вторгнення. Також вони ще хочуть взяти в родину дівчинку.

Тімур Мірошниченко в нещодавньому інтерв’ю розповів про складнощі усиновлення в Україні та про те, як заробляють на сиротах.

Тімур з Інною показують своє життя та життя у соціальних мережах, розповідають, як змінюється Марсель. Також дружина телеведучого не приховує, що молодший син має проблеми зі здоров’ям, йому потрібна операція.

Фото: instagram.com/_inna_mi

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