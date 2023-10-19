Російський ворог скинув 10 авіабомб по Бериславу на Херсонщині: є постраждалі

Російські окупанти, завдавши артилерійських ударів по Вовчанську на Харківщині, надвечір вчергове атакували з повітря місто Берислав у Херсонській області, скинувши на мирних жителів 10 авіабомб. Дві жінки отримали травми.

РЕКЛАМА

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, у 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику.

Окрім того, до лікарні доставили 55-річну жінку з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою.

РЕКЛАМА

Також у Бериславі пошкоджено службові автомобілі.

Крім того, Прокудін повідомив про ще дві керовані авіабомби, що їх загарбники випустили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що російські фашисти щоденно обстрілюють Херсон та раніше звільнені населені пункти на правобережжі. При цьому вони застосовують важке озброєння та авіацію проти мирного населення.

РЕКЛАМА

333

Читайте нас у Facebook та Instagram