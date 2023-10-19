36.88 / 37.51 39.15 / 39.94
Київ: +9
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Російський ворог скинув 10 авіабомб по Бериславу на Херсонщині: є постраждалі

18:37 19 жовтня 2023
Керована авіабомба

Російські окупанти, завдавши артилерійських ударів по Вовчанську на Харківщині, надвечір вчергове атакували з повітря місто Берислав у Херсонській області, скинувши на мирних жителів 10 авіабомб. Дві жінки отримали травми.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, у 68-річної місцевої жительки мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медики продовжують проводити діагностику.

Окрім того, до лікарні доставили 55-річну жінку з пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою.

РЕКЛАМА

Також у Бериславі пошкоджено службові автомобілі.

Крім того, Прокудін повідомив про ще дві керовані авіабомби, що їх загарбники випустили по селу Веселе. Наслідки цього удару з’ясовуються.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що російські фашисти щоденно обстрілюють Херсон та раніше звільнені населені пункти на правобережжі. При цьому вони застосовують важке озброєння та авіацію проти мирного населення.

РЕКЛАМА

333

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пес

Скорпіонам — велика відповідальність, Тельцям — вирішення проблем, Рибам — плідні поїздки: гороскоп на день Песика-Жартуна

Пиріг з яблуками «Хмаринка»

Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

філіп кіркоров

Майже містика: путініст кіркоров загримів у психлікарню через прокляття Гоголя

Домашні смажені пиріжки з яблуками

Домашні смажені пиріжки з яблуками: смачні, як у казці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту