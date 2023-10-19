Російські терористи вдарили по Харківщині: є поранені, почалася велика пожежа

В четвер, 19 жовтня, російсько-терористичні війська вдарили по Вовчанську в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

Зазначається, що о 12:15 російські війська завдали артилерійського удару по приватному сектору Вовчанська.

Це спричинило велику пожежу та руйнування на приватному подвір’ї. Пожежа охопила площу 350 кв.м. Горів гараж, 2 господарчі будівлі та автомобіль.

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Наслідки артобстрілу

«За попередніми даними поранень дістали 2 людей», — додали у ДСНС.

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Ліквідація пожежі

Своєю чергою, у Харківській ОВА уточнили, що постраждали два чоловіки 74 і 69 років. Вони отримали мінно-вибухові та осколкові травми. Лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Вже о 15:00 рятувальникам вдалось загасили вогонь.

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Працюють рятувальники

Нагадаємо, що російські фашисти майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту. Нещодавно росіяни обстріляли Вовчанськ. Внаслідок цього загинула 65-річна жінка. До цього окупанти завдавали ударів по Вовчанську і Шевченковому в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки постраждали місцеві жителі.

Також від ударів ворога страждає і обласний центр. Лише напередодні було обстріляно Індустріальний район міста, осколкових поранень зазнала літня жінка.

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