З 1 листопада за світло доведеться платити більше: кого торкнеться подорожчання

В червні 2023 року тариф на електроенергію для населення зріс і становив 2,64 гривень/кВт-година. Тоді ж міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення до кінця року більше не підвищуватимуться.

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Втім нестабільність енергетичного сектора призводить до вимушених коригувань цін для деяких абонентів. Про це повідомляється на сайті компанії Yasno.

Поки що йдеться про малих непобутових споживачів, оскільки згідно з рішенням НКРЕКУ ці тарифи переглядаються щомісяця.

Тому з 1 листопада саме вони будуть змушені платити більше.

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Так, малі непобутові клієнти мереж ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» заплатять за:

I клас напруги — 638,618 гривень;

II клас напруги — 704,870 гривень.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» заплатять за:

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I клас напруги — 661,579 гривень;

II клас напруги — 790,888 гривень.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ «Укрзалізниця» заплатять за:

I клас напруги — 668,960 гривень;

II клас напруги — 843,449 гривень.

Представники Yasno зазначають, що споживачі можуть розірвати договір, якщо вважатимуть тарифи зависокими.

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В той же час про підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів наразі не йдеться. Таким чином, до кінця поточного року більшість українців сплачуватимуть за електроенергію за тарифом 2,64 гривень/кВт-годину.

Втім, згодом підвищення тарифів неминуче: згідно з рекомендаціями США, в обмін на військову допомогу Кабінет Міністрів України повинен здійснити лібералізацію тарифів на енергоносії. Такий захід призведе до встановлення ринкових цін на комуналку.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, уряд уже готовий до перегляду цін і виділення субсидій вразливим категоріям населення. А вже зараз для зменшення плати за електроенергію українцям пропонують встановлювати двозонні лічильники. Завдяки цьому вартість за світло в нічний час буде вдвічі дешевшою. Тобто ціну електроенергії, спожитої в діапазоні з 23:00 до 7:00, буде встановлено в розмірі 1,32 грн замість 2,64.

Нагадаємо, що економити електроенергію можна, скориставшись дієвими лайфхаками.

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