Субсидії збережуться: в Кабміні прокоментували підвищення тарифів на електроенергію

Міністерство енергетики України офіційно підтвердило інформацію, яку раніше повідомляли інсайдери: уряд ухвалив постанову про підвищення тарифів на електроенергію до 2,64 грн/кВт-год.

Тепер сума в платіжках за світло для українців зросте приблизно до 250 грн, повідомив міністр Герман Галущенко.

За його словами, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) запропонувала підняти тариф вдвічі — до 2,88 грн. Однак Міненерго знизило ціну.

«Ми бачимо можливість встановити тариф на рівні 2,64 грн/кВт-год. Це мінімальний тариф, який дасть змогу втримати енергосистему», — зазначив Галущенко.

Крім того, другого етапу підвищення тарифів на електроенергію наразі не передбачається, хоча раніше в НКРЕКП зазначили необхідність підвищення цін до ринкового рівня (близько 6 грн).

Міністр запевнив, що збережеться також нічний тариф на е/е, який становить 50% від загального тарифу.

Також у Міненерго додали, що субсидії для населення збережуться. А фінансування фонду субсидування комунальних послуг збільшиться, аби всі українці, які потребують допомоги, її отримали.

Як відомо, досі тариф на електрику для побутових споживачів становить 1,44 грн/кВт-год (за умови місячного споживання 250 кіловат) та 1,68 грн/кВт-год (більше 250 кіловат). Нові тарифи почали діяти з 1 червня.

Нагадаємо, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозував, що в середньому рахунок за електроенергію для мешканців трикімнатної квартири збільшиться на 150−200 гривень.

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