Не забувайте про яблука та бобові: зробіть свій шлунок щасливим за допомогою цих продуктів

Чи часто ви стикаєтеся з проблемами зі шлунком? Від розладу травлення до надокучливого закрепу — ці проблеми дійсно можуть вплинути на наше повсякденне життя. Але не хвилюйтеся! Один з простих способів боротьби з цими набридливими проблемами полягає в тому, щоб скорегувати те, що у вас на тарілці. Включення у свій раціон продуктів, багатих на клітковину, може творити чудеса для вашої травної системи, запобігаючи виникненню проблем зі шлунком, пише Food NDTV.

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«Овсянка — цей улюблений продукт для сніданку не тільки смачний, але й багатий на вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Він містить розчинну клітковину, яка може полегшити закреп і діє як пребіотик, сприяючи здоров'ю кишківника.

Основний продукт індійської кухні, бобові є джерелом білка і клітковини. Вибирайте очищені бобові, щоб отримати додаткову дозу цих життєво важливих поживних речовин.

Приготуйте ситний салат із сочевиці або насолоджуйтеся пророщеною сочевицею, яка містить багато клітковини.

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Яблуко в день тримає лікаря подалі, і не дарма! Цей популярний фрукт містить пектин, розчинну клітковину, яка пом'якшує випорожнення і допомагає при запорах. Це ідеальний спосіб розпочати день на здоровій ноті".

Хоч дуже важливо споживати їх у помірних кількостях, сухофрукти можуть бути фантастичним джерелом корисних жирів, магнію, білка і, звичайно ж, клітковини.

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Включіть у свій раціон інжир та мигдаль, щоб збільшити споживання клітковини без шкоди для смаку.

«Солодка картопля, або батат, теж мають бути у меню. Цей універсальний коренеплід, яким часто смакують у зимові місяці, багатий на залізо, кальцій, вітаміни та клітковину. Додавайте солодку картоплю в їжу, щоб підтримати травлення і попрощатися з надокучливими закрепами».

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