Всім, у кого підвищена кислотність та турбує печія, варто споживати огірки, — травниця

Якщо людина виглядає свіжою, бадьорою, гарною, в тонусі, кажуть, «як огірочок»! Дуже люблять їх не лише в Україні, а в багатьох країнах світу. І жодна господиня без огірків не обійдеться. Вони не тільки смачні, а й корисні, хоча й складаються на 96% з води. І то не просто вода — вона особлива, природна, структурована, ділиться українська травниця Наталія Земна, яка раніше докладно розповіла про про цілющі властивості дині.

«Вуглеводів має усього 3,6 г у 100 г — чи не найменше з овочів, позаду тільки салат, редька і цукіні, жирів 0,1 г — трохи більше, ніж в картоплі, дайконі, капусті, цибулі та гарбузі; за вмістом білків огірок теж пасе задніх (0,7 г). З вітамінів приблизно по 2−3% (добової дози в 100 г) вітаміну С, В1, В2, В6, 5% вітаміну В5 і цілих 14% вітаміну К. Приблизно по 3% заліза, магнію, фосфору, калію, марганцю, міді навіть 4,4%. В 100 г огірків міститься 3 мкг йоду. Не дуже багато, але цей йод цілковито засвоюється щитовидною залозою, тому сприяє профілактиці її захворювань. Не викидайте гіркенький огірок — з’їжте його. Та гіркота вказує на присутність йоду. І саме такі огірки лікують тиреотоксикоз щитовидної залози, допомагають нормалізувати її функцію.

Речовина, наближена до інсуліну, робить огірки корисними для хворих на цукровий діабет. Наші пращури про неї не знали, як і про решту біохімічних, біологічно активних речовин, однак цінували не тільки дрібненькі огірочки, які можна засолити. Залишали ще й великі жовтяки — на насіння і для лікування".

Всім, у кого підвищена кислотність, турбує печія — пече і болить у ямці під грудьми, слід споживати огірки, додає Наталія Земна. За сезон свіжих, молоденьких, смачних, хрумтливих огірків можна вилікувати і гіперацидний гастрит, і навіть виразку 12-палої кишки.

«Візьміть до уваги огіркову дієту, коли є тяжкі закрепи, по тижню не відбувається дефекація. Частіше споживайте огірки — вони усунуть вам коліки, не турбуватимуть езофагіт і закрепи. Припиниться запальний процес у травному тракті, і кишківник буде працювати нормально.

Добре огірками лікується печінка: узяти перезрілий огірок зі стеблом (огудинням), додати молодше стебельце з квіточками, все подрібнити, 1 ст. л. залити склянкою окропу, пити по чверті склянки 4 рази на день або по півсклянки вранці, і півсклянки ввечері. Начебто нескладний рецепт, але печінка відновлюється і починає працювати.

Свіжі огірки є найм’якішим і найкращим сечогінним засобом, дають людині можливість схуднути, позбутись зайвої ваги за рахунок виведення зайвої рідини. Ця м’яка сечогінна дія допомагає ниркам працювати.

Споживайте огірки, огірковий сік, щоб налагодити роботу всієї сечостатевої системи, а також шлунка і печінки. Натріть огірок на тертушці, вичавіть сік і вживайте по півсклянки двічі на день".

Огірки також добре чистять судини і лікують серце.

Для оздоровлення серцево-судинної системи варто застосувати огіркову дієту: 2 кг огірків поділити на 5 частин і впродовж дня з’їсти.

Таку дієту можна застосовувати двічі на тиждень, або й частіше — заспокоїться нервова система, серце буде працювати нормально. Тут ще й органи травлення будуть функціонувати, а людина схудне і буде почуватись дуже добре. Іноді в дітей застуда, кашель довго не проходить. Можна пити огірковий сік, трохи підсолоджений медом.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з травницею Юлією Дмитренко: «Гілочки вишні — справжня лікувальна бомба».

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