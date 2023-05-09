Від чашки ранкової кави варто відмовитись: найпоширеніші продукти, які провокують діарею

Більшість неприємних походів до туалету спричинені вірусами або бактеріями. Однак є також багато продуктів, які викликають діарею, зокрема молочні продукти, кава та все гостре, що може змусити вас бігти до туалету. І, незважаючи на відчуття сорому, це поширена проблема, пише ресурс prevention.

Отже, якщо ви підозрюєте, що причиною діареї є їжа, а не хвороба, почніть звертати увагу на свої харчові звички. Найкращий спосіб з'ясувати, які продукти погіршують ваше самопочуття — це вести харчовий щоденник. Для цього записуйте все, що ви їсте протягом дня, а також час, коли ви їсте. Потім відмічайте, коли у вас з'являються симптоми, і спробуйте визначити продукти, які провокують проблеми з шлунком. Можливо, ви зможете позбавити себе від дискомфорту та кількох зайвих походів до вбиральні.

Закуски без цукру та жувальна гумка можуть допомогти задовольнити вашу пристрасть до солодкого, але багато з них містять замінники цукру, які також можуть діяти як проносне. Після ранкової чашки кави ви поспішаєте до туалету? Це цілком нормально. Кава може викликати діарею у деяких людей. Кофеїн може стимулювати кишківник скорочуватися швидше, ніж зазвичай, тому їжа просувається швидше і засвоюється гірше. Кислотність кави також може погіршити симптоми деяких розладів травлення, таких як кислотний рефлюкс. Інші кофеїновмісні продукти та напої, включаючи чай та енергетичні напої, можуть мати такий самий ефект.

Якщо ви вип'єте кілька зайвих келихів під час вечірки, наступного ранку ви можете прокинутися з розладом шлунку. Цей симптом часто супроводжує похмілля. Алкоголь є подразником. Ваш шлунок може не погодитися з великою кількістю випитого. Випивка також прискорює травлення, що впливає на здатність вашого організму вбирати воду — звідси рідкі випорожнення з похмілля.

Глютен — суміш білків, що містяться у пшениці, житі та ячмені — може викликати діарею та здуття живота у деяких людей, але хороша новина полягає в тому, що справжня чутливість до глютену зустрічається відносно рідко. Проте, якщо ви відчуваєте, що пшениця може завдати шкоди вашій травній системі, або хочете спробувати безглютенову дієту, ведіть харчовий щоденник і шукайте закономірності: вас нудить щоразу, коли ви їсте хліб або макарони? Якщо ви вважаєте, що у вас непереносимість глютену, важливо звернутися до гастроентеролога.

Часник і цибуля є чудовими підсилювачами смаку, які додають до багатьох страв, але окрім того, вони також містять фруктани. Згідно з дослідженням, проведеним журналом Current Gastroenterology Reports, організм нелегко перетравлює фруктани, і вони можуть викликати газоутворення, здуття живота та діарею.

Деякі люди можуть їсти халапеньйо, як цукерки, тоді як інші відчувають, як їхній шлунок крутить від одного лише вигляду перцю. Гостра їжа може подразнювати слизову оболонку шлунку і кишківника, змушуючи їжу швидше просуватися по шлунково-кишковому тракту, що призводить до рідкого стільця. Якщо вам потрібна мотивація, щоб пропустити вікно фаст-фуду, врахуйте, що жирна їжа на винос може бути важкою для вашого кишечника. Жирна картопля фрі не містить жодної поживної цінності, тому, якщо вона турбує ваш живіт, просто відмовтеся від неї.

Раніше «ФАКТИ» писали, як допомогти дитині з діареєю, коли немає доступу до ліків.

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